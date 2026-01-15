Romarji v Medžugorje jo bodo pogrešali, bila je tako rekoč vsakodnevna obiskovalka Križevca

Piše: Blagovest.si

Leta 2020, v letu epidemije covid19, je bila celo osebnost leta Hercegovine. Stara ženica, rojena leta 1933, ki je kot otrok doživela strahote druge svetovne vojne in tudi tamkajšnjih mednacionalnih spopadov. To je bila Zdravka Bubalo, doma iz Trebižata pri Čapljini, nedaleč od Medžugorja. Včeraj, 14. januarja 2026, se je rodila za nebesa.

Mnogi romarji, ki so se povzpeli na Križevac in nato sestopali po zahodni poti navzdol, so v zadnjem delu povratka naleteli na staro preprosto ženico, ki je sedela na skali. Skromno oblečena, veder obraz, romarji so ji v lonček metali kovance, a nihče ni odšel praznih rok od nje. Vsakomur je dala rožni venec v roke. Tudi dva ali tri. Čisto preprost, najbolj poceni rožni venec. A iz srca. Marsikoga je objela, ga pobožala po licu, molila zanj, ga tolažila. V vsakem vremenu. Če ni bilo nikogar, je preprosto molila. Takšna je bila Zdravka Bubalo, imenovana “bakica s Križevca”.

