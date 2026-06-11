(PREJELI SMO) Slovenska karitas zbira pomoč za tiste, ki so prizadeti v neurjih

Piše: Slovenska karitas

Del Slovenije je v torek in sredo zajelo hudo neurje z obilnimi padavinami, točo in močnim vetrom, ki je povzročilo veliko škodo na Štajerskem in na Gorenjskem. Najhuje je bilo v občini Komenda, od koder poročajo o pravem opustošenju.



V sredinem neurju je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 130 samo v občini Komenda. Poškodovanih je veliko stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij, podrto je drevje, številne ceste pa so bile začasno neprevozne.

Lokalne Karitas bodo na pomoč priskočile huje prizadetim družinam. Pomoč bo namenjena sanaciji nastale škode na stanovanjskih objektih ter ponovni ureditvi bivalnih prostorov v najbolj prizadetih gospodinjstvih.

Ob tem Slovenska karitas začenja z zbiranjem pomoči za prizadeta gospodinjstva v najhujših neurjih v Sloveniji v letošnjem letu.