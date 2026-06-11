(PREJELI SMO) Slovenska karitas zbira pomoč za tiste, ki so prizadeti v neurjih

Piše: Slovenska karitas
Del Slovenije je v torek in sredo zajelo hudo neurje z obilnimi padavinami, točo in močnim vetrom, ki je povzročilo veliko škodo na Štajerskem in na Gorenjskem. Najhuje je bilo v občini Komenda, od koder poročajo o pravem opustošenju.
V sredinem neurju je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 130 samo v občini Komenda. Poškodovanih je veliko stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij, podrto je drevje, številne ceste pa so bile začasno neprevozne.
Lokalne Karitas bodo na pomoč priskočile huje prizadetim družinam. Pomoč bo namenjena sanaciji nastale škode na stanovanjskih objektih ter ponovni ureditvi bivalnih prostorov v najbolj prizadetih gospodinjstvih.
Ob tem Slovenska karitas začenja z zbiranjem pomoči za prizadeta gospodinjstva v najhujših neurjih v Sloveniji v letošnjem letu.
Vse, ki bi želeli pomagati, prosi, da svoj dar za prizadete družine nakažejo na:
Slovenska karitas
Kristanova ulica 1
1000 Ljubljana
TRR: SI56 0214 0001 5556 761
Namen: POMOČ NEURJE
Sklic: SI00 624
Svoj prispevek lahko namenite tudi s SMS-sporočilom DARUJ5 ali DARUJ10 na 1919 in prispevate 5 EUR ali 10 EUR za pomoč prizadetim v neurjih.
Hvala vsem za izraženo solidarnost, sočutje in podporo, ki jo mnoge družine v teh dneh v Sloveniji zelo potrebujejo. Skupaj lahko pomagamo družinam, da čim prej odpravijo posledice neurja in ponovno vzpostavijo varno bivalno okolje.