Razstava o karnevalski in pustni dediščini v Kopru

Piše: C. R., STA

V Kopru so včeraj odprli razstavo o karnevalski in pustni dediščini Istre in Brkinov z naslovom Pust – zadnji ples pred postom. Avtorica razstave je muzejska svetnica in etnologija Tina Novak Pucer, ki je povedala, da pust predstavlja poseben trenutek v letu, prehod med zimo in pomladjo, maske pa sodijo med najstarejše kulturne izraze človeštva.

Občasna razstava je nastala na pobudo Pokrajinskega arhiva Koper. “Gre za medinstitucionalno razstavo, ki predstavlja vpogled v pustno in karnevalsko dediščino,” je pojasnila Novak Pucer.

Obiskovalci si v okviru razstave, ki je postavljena na zunanjem razstavišču, lahko ogledajo tekstovno in fotografsko gradivo na panojih. “Predstavljamo karnevalsko tradicijo obalnih mest, večstoletni vpliv beneškega karnevala, na drugi strani pa istrsko podeželje in Brkine,” je povzela Novak Pucer. Kot je še dejala, z razstavo skušajo poudariti, da je pustovanje ena najbolj ohranjenih šeg, ki predstavlja tudi živo dediščino. Pri tem osnovno pravilo ostaja enako kot v preteklosti, da se tako imenovanih istrskih maškar ne sme prepoznati.

“Osnovno vodilo ostaja tudi satira in izražanje kritičnih pogledov na družbo, kar je danes še vedno prisotno, sploh pri skupinskih maskah, ki so predmet raznoraznih povork,” je pojasnila. Poleg Tine Novak Pucer sta avtorici razstave še Mateja Kakež iz koprskega pokrajinskega muzeja in Deborah Rogoznica iz Pokrajinskega arhiva Koper.

Razstava bo na ogled do 2. marca.