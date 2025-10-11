Podsreda v znamenju kozjanskega jabolka

Piše: C. R., STA

V Podsredi bo danes in v nedeljo potekal osrednji sejemski del 26. Praznika kozjanskega jabolka. Sejem bo slovesno odprl minister za naravne vire in prostor Jože Novak, danes pa bodo osebi ali organizaciji, zaslužni za ohranjanje in promocijo kozjanskih sadovnjakov ter avtohtonih sort jabolk, tradicionalno podelili tudi naziv carjevič.

Kot so sporočili iz Kozjanskega parka, se bosta nosilcem kolektivne blagovne znamke Sožitje – Kozjanski park, ki združuje izdelke, pridelane in predelane na naravi in ljudem prijazen način, letos pridružila dva nova ponudnika. Tako bo število upravičencev naraslo na 37.

V sodelovanju z Gobarskim društvom Kozjansko Kozje bo pri Slovensko-bavarski hiši razstava gob. Pripravljajo tudi kulinarična tekmovanja. Med drugim bodo podelili naziv štrudlmojstr(ca) za najboljši jabolčni zavitek. Tekmovanje bo potekalo v živo pred obiskovalci, tako kot tudi tekmovanje v najdaljšem jabolčnem olupku. Pri slednjem je rekord iz leta 2023, dosegel pa ga je Martin Magdalenc s 733 centimetrov dolgim olupkom.

Za najmlajše bo poskrbljeno z otroškimi ustvarjalnicami na temo jabolk, ki jih pripravljajo društva, projekti in posamezniki na dvorišču pri upravi Kozjanskega parka.

Za hrano bo poskrbela Kuhna na jabki v prireditvenem šotoru. Sodelovalo bo osem gostincev s ponudbo jedi iz lokalnih sestavin, obogatenih z jabolki.

V Slovensko-bavarski hiši v Podsredi je na ogled tradicionalna razstava starih sort jabolk, ki jo letos spremlja razstava ilustracij nizozemskega biologa, ilustratorja in naravoslovnega vodnika Paula Veenvlieta pod naslovom Narava uči umetnost.

V nedeljo se bodo lahko obiskovalci pridružili tudi na rekreacijskemu teku na grad Podsreda ali se udeležili družabnega kolesarjenja Z jabko na kolo.