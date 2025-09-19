Pivka znova gosti ZgodoVikend

Park vojaške zgodovine v Pivki od danes do nedelje gosti največjo prireditev v svojem letnem programu, tradicionalni ZgodoVikend 2025. Ta bo po napovedih organizatorjev obiskovalcem ponudil bogat program strokovnih, izobraževalnih in doživljajskih vsebin, ki se je danes začel z Vestirngo 2025, so sporočili iz Parka vojaške zgodovine.

V sklopu Vestirnge je uprava za obrambo izvedla seznanitev vojaških obveznikov generacije 2007. Ti so se, tako kot generacije nekoč, v Pivko pripeljali na tradicionalnih okrašenih nabornih vozovih.

Sobotni program se bo začel s pohodom na Primož, kjer bo obiskovalce pričakalo tematsko predavanje v nekdanji italijanski podzemni utrdbi Alpskega zidu, ki mu bo sledil voden ogled notranjosti utrdbe.

Organizatorji napovedujejo tudi različne vodene oglede zbirk in razstav v muzeju, otroške ustvarjalne delavnice ter dan odprtih vrat v Vojašnici Stanislava Požarja, kjer bodo obiskovalci med drugim lahko doživeli vožnjo s tankom in se seznanili z življenjem v uniformi Slovenske vojske.

Nedeljski del prireditve bo namenjen poglobljenemu muzejsko-strokovnemu doživetju. Obiskovalci bodo lahko sodelovali v vodenjih po stalnih in občasnih razstavah, delavnicah za otroke, projekcijah filmov ter obiskali mini sejem vojaškozgodovinske literature.

V ospredju bodo tudi predstavitve starodobnih vozil, pa statični in dinamični prikazi Slovenske vojske, gasilskih društev ter Policije. Vrhunec dogajanja bo predstavitvena vožnja vozil iz voznega dela zbirke Vojaškega muzeja Slovenske vojske in Parka vojaške zgodovine.

“ZgodoVikend je dogodek, ki združuje stroko, vojaško dediščino in družinsko doživetje, zato je postal naša osrednja in najštevilčnejša prireditev,” so še izpostavili v Parku vojaške zgodovine, kjer pričakujejo obiskovalce iz Slovenije in tujine.