Na dan Parkinsonove bolezni številni objekti po svetu v modrem

Piše: C. R., STA

Danes zaznamujemo svetovni dan Parkinsonove bolezni, namenjen ozaveščanju o tej nevrološki bolezni, ki vpliva na gibanje in kakovost življenja številnih ljudi po svetu. Na ta dan številne objekte simbolično osvetlijo z modro barvo, ki predstavlja upanje, podporo in solidarnost z osebami, ki živijo s to neozdravljivo degenerativno boleznijo.

Parkinsonova bolezen je počasi napredujoča, degenerativna bolezen, katere vzroka ne poznamo. Glavna značilnost te bolezni je propadanje dopaminskih nevronov v kompaktni črni substanci, zaradi česar v možganih primanjkuje dopamina. Gre za vrsto progresivnega stanja kar pomeni, da se simptomi pojavljajo postopoma in počasi slabšajo, saj se možgani sčasoma vse bolj poškodujejo, so zapisali v društvu Trepetlika.

Dve glavni skupini simptomov sta “motorični” simptomi, ki vplivajo na gibanje, kot so tresenje, mišična okorelost in počasnost gibanja, in “nemotorični” simptomi, kot so bolečina, tesnoba in depresija.

Po besedah predsednika društva Zvezdana Pirtoška, še ne vemo zagotovo, kaj povzroča Parkinsonovo bolezen, najverjetneje pa gre za kombinacijo naše genetike in okoljskih dejavnikov. Podrobnosti o tem, kateri geni so zagotovo vpleteni in kateri so vsi potencialni okoljski dejavniki, ostajajo neznane.

Za Parkinsonovo bolezen ni zdravila, vendar je mogoče kakovost življenja izboljšati z različnimi zdravili, operacijami, spremembami življenjskega sloga, predvsem z rednim gibanjem.

Po vsem svetu s to boleznijo živi približno 10 milijonov ljudi. Ker je to najhitreje rastoča nevrološka bolezen na svetu, naj bi se to število do leta 2050 podvojilo. Bolezen prizadene ljudi vseh ras in kultur. Večina, ki zboli za to boleznijo, je starejših od 60 let, eden od desetih pa je mlajši od 50 let. Prizadene nekoliko več moških kot žensk.

Društvo Trepetlika povezuje ljudi, ki se soočajo s podobnimi izzivi, si med seboj pomagajo, delijo izkušnje in nudijo podporo na poti do boljšega počutja. Društvo nudi podporo in razumevanje, druženje in medsebojno pomoč, predavanja in delavnice, telesno vadbo in aktivnosti ter informacije za bolnike in svojce.

Po številnih krajih bodo danes potekale informativne aktivnosti, srečanja in simbolične pobude, med drugim tudi osvetlitev objektov v modri barvi, ki predstavlja podporo osebam s Parkinsonovo boleznijo, so še sporočili iz društva.