(MISEL ZA PRAZNIK) Glej, spočela boš in rodila sina…

Piše: Blagovest.si

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 1,26-38): Tisti čas je bil angel Gabriel od Boga poslan v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Ko je prišel k njej, je rekel: »Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala, kaj naj pomeni ta pozdrav.

Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in Sin Najvišjega; Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida, kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca.«

Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko moža ne poznam?« Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato bo tudi Sveto, ki bo rojeno, Božji Sin. In glej, tvoja sorodnica Elizabeta je tudi spočela sina v svoji starosti; in to je šesti mesec njej, ki je nerodovitna; kajti pri Bogu ni nič nemogoče.«

Marija je rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje.

Praznik Marijinega oznanjenja, ali natančneje, Gospodovega oznanjenja bi po vsebini morda nekoliko bolj spadal v adventni čas. Saj se navsezadnje predvsem v adventnem času spominjamo dogodka, ki ga sicer označuje današnji praznik, ali bolje rečeno, pričakovanja Jezusovega rojstva – vsaj v tistem drugem delu adventnega časa. Razlog, da se praznik Gospodovega oznanjenja, ki ima povsem marijanski značaj, v veliki večini nahaja v postnem času, pa je morda banalen – od 25. marca do 25. decembra je namreč natanko devet mesecev.

