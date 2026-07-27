(MISEL ZA GOSPODOV DAN) S čim naj primerjam nebeško kraljestvo?

Piše: Blagovest.si

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,44-52):

Tisti čas je rekel Jezus množicam: »Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo.

Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en sam dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi.

Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe vseh vrst. Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje, sedejo in odberejo dobre v posodo, slabe pa poméčejo proč. Tako bo ob koncu sveta: prišli bodo angeli in ločili hudobne od pravičnih. Pahnili jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje z zobmi. Ste doumeli vse to?«

Rekli so mu: »Smo.«

Tedaj jim je dejal: »Zato je vsak pismouk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro.«

Tokrat imamo na razpolago krajši odlomek, v katerem Jezus našteje nekaj kratkih primerjav, s katerimi poudari različne dimenzije nebeškega kraljestva. O njivi, ki jo nekdo kupi, ker je na njej našel zaklad, trgovcu, ki vse svoje imetje zamenja za biser, o ribiški mreži, kjer se ločijo dobre ribe od slabih. Te tako imenovane mini prilike ravno tako razlagajo božje kraljestvo kot tiste, ki smo jih slišali v prejšnjih odlomkih, in tako nekako dopolnjujejo podobo kraljestva. So enostavne in jih ni potrebno razlagati.

Nekoliko nenavadno se zdi, da nekdo proda vse, kar ima, da kupi neko njivo ali biser. Toda v tem je poudarjena vrednost nebeškega kraljestva. Je nekaj tako presežno dragocenega, da vse to, kar imamo, ne more odmeriti njegove vrednosti. Vse ostalo postanejo zanj »smeti«. Za poslušalca, ki ga nagovarja Matejev evangelij, je oznanilo nebeškega kraljestva pravzaprav nekakšna novost. Lahko sicer veruje v vstajenje o mrtvih, a to je zanj »nekje daleč«. Lahko tudi ne veruje v življenje onkraj smrti in se prepusti posvetnemu toku uživaštva. Ali pa ga je smrti pošteno strah. Mar niso vse te skrbi tudi del nas samih? Tudi nam se lahko zdijo nebesa nekaj oddaljenega. Naše podobe o tem, kaj je nebeško kraljestvo, so lahko zmaličene, pogojene s kulturo, v kateri živimo. Sodobno tosvetno okolje se velikokrat »prepira« z vrednotami evangelija, v tem prepiru pa se celo tisti, ki smo morda vsako nedeljo pri maši, postavljamo na stran, nasprotno od evangelija. Ker ne verjamemo, da lahko sploh obstaja onkraj tega, kar okušajo naši čuti.

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