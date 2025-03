Kameleoni bodo spet “farbali” Koper – 60 let od prvega nastopa na odru

Piše: P. R.

V koprski dvorani Bonifika bo nocoj nastopila primorska skupina Kameleoni, ki bo koncertno obeležila 60-letnico svojega nastanka. Na zlata 60. leta, kot so nekateri poimenovali to obdobje v glasbi, bo spomnila v izvirni postavi, a brez že pokojnega Danila Kocijančiča, ki je bil prav tako med ustanovitelji zasedbe.

Kameleone so leta 1965 v Kopru ustanovili gimnazijci Danilo Kocjančič, Jadran Ogrin, Marjan Malikovič in Tulio Furlanič, kmalu zatem pa se jim je pridružil še Vanja Valič. V času priljubljene Slovenske popevke so kot ena prvih slovenskih pop rock zasedb v slovenski prostor vnesli glasbo skupin, kot sta The Beatles ter The Mammas and the Papas, in v tej tradiciji začeli ustvarjati lastne skladbe.

Kljub kratkemu obstoju, saj so delovali le tri leta, nato pa ustvarjalno pot nadaljevali v različnih zasedbah, so njeni člani zaznamovali glasbeno delovanje ne le na Obali, ampak tudi širše. Obenem so kot avtorji, producenti in snemalci pripomogli k uspehu drugih izvajalk in izvajalcev v tem prostoru in na celotni slovenski glasbeni sceni.

Četverica Kameleonov bo v Bonifiki nastopila ob podpori še nekaterih glasbenikov kot gostov, s katerimi želijo spomniti, da je pred 60 leti obstajala skupina, ki je tedaj nekaj pomenila ne le v slovenskem, ampak tudi v jugoslovanskem prostoru, je za STA povedal predstavnik organizatorjev Bruno Viler.

Skupaj bodo odigrali melodije iz tistega časa, kot so Sjaj izgubljene ljubavi, Looking for me, La felicita, Sonce me ubija, Dolazi zima, Voz za kraj, Generacija, Nedosegljiva in Kdo si ti. Temu pa bodo dodali še kakšno drugo zimzeleno skladbo primorskih avtorjev.

Po razpadu so se Kameleoni še nekajkrat priložnostno sestali in tudi ob letošnji 60-letnici nastanka po napovedih načrtujejo še kakšen koncert.