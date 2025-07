Kakšne so cene na Hrvaškem v letošnji sezoni? Je res tako “božjastno drago”?

Piše: Moja Dolenjska

Hrvaška ostaja ena izmed najbolj priljubljenih poletnih destinacij za Slovence, kljub temu da so letos cene hrane in pijače v lokalih, apartmajih in hotelih znova nekoliko poskočile. V primerjavi z lanskim poletjem se je treba na dopustu ob Jadranu pripraviti na nekoliko višje stroške, zlasti v turistično bolj obleganih mestih, kot so Dubrovnik, Split, Zadar in Poreč.

V restavracijah in kavarnah ob obali so cene pijač in obrokov višje kot v notranjosti države. Povprečna cena za kavo (espresso ali macchiato) se giblje med 2 in 2,50 evra, v prestižnejših lokalih v Splitu ali Dubrovniku tudi do 3,50 evra. Pivo (0,5 l) stane med 4 in 6 evrov, medtem ko za osvežilne brezalkoholne pijače turisti običajno odštejejo 3 do 4 evre.

Za glavno jed v restavraciji (na primer ribe na žaru ali mesni zrezek s prilogo) boste odšteli od 15 do 25 evrov, pri bolj ekskluzivnih ponudnikih pa tudi do 35 evrov. Pice se gibljejo med 10 in 15 evrov, porcija lignjev pa okoli 18 evrov.

Cene v apartmajih in hotelih

V primerjavi z lani so cene prenočišč narasle v povprečju za 5–10 %. Najem standardnega apartmaja za 4 osebe blizu plaže se v sezoni giblje med 80 in 140 evri na noč, odvisno od lokacije in opremljenosti. Hoteli s tremi zvezdicami ponujajo nočitev z zajtrkom od približno 120 evrov navzgor, medtem ko cene v hotelih višjih kategorij (4 ali 5 zvezdic) hitro presežejo 200 evrov na noč.

Zajtrk v hotelu je praviloma vključen v ceno, dodatni obroki (kosilo, večerja) pa lahko stanejo 20 do 40 evrov na osebo, odvisno od tipa kuhinje in ponudbe.

Kaj pa trgovine?

Turisti, ki si na dopustu raje kuhajo sami, lahko še vedno prihranijo. Cene v trgovinah so nekoliko višje kot v Sloveniji, a ne pretirano. Kruh stane okoli 1,50 evra, liter mleka 1,20 evra, kilogram jabolk od 1,80 do 2,50 evra, medtem ko so meso in siri nekoliko dražji – piščančje meso stane okoli 6 do 8 evrov/kg, sir od 10 evrov/kg dalje. Alkoholne pijače v trgovinah ostajajo precej cenejše kot v lokalih – steklenica vina srednjega razreda stane med 4 in 7 evrov.

Turisti ostajajo zvesti Hrvaški

Kljub višjim cenam Hrvaška še naprej beleži visoko število turistov, kar sicer ne velja za vse kraje. Iz Splita denimo poročajo, da naj bi bile tamkajšnje plaže in lokali bistveno manj zasedeni kot sicer. Slovenci se večinoma odločajo za krajše oddihe in iščejo cenovno ugodnejše apartmaje ter kampiranja. Opažajo tudi več rezervacij vnaprej in večje zanimanje za manj znane, a cenejše destinacije, kot so otok Ugljan, Pelješac ali notranjost Istre.

Čeprav dopust ob Jadranu ni več tako cenovno dostopen kot pred leti, pa ostaja cenovno primerljiv s številnimi drugimi evropskimi obalnimi državami. Tisti, ki načrtujejo dopust pametno in pravočasno, lahko še vedno najdejo ugodne možnosti.