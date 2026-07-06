(GALERIJA) Poletje v Brežicah: najprej Mestna promenada Brežice, nato še Poletje v parku

Piše: C. R., STA

Med 8. in 18. julijem bo staro mestno jedro Brežic znova zaživelo v znamenju tradicionalne Mestne promenade Brežice. Organizatorji letos pričakujejo več kot 20.000 obiskovalcev, program pa bo sestavljalo več kot 35 različnih vsebin za vse generacije.

Osrednje prizorišče promenade bo tudi letos staro mestno jedro, kjer bodo večeri zaznamovani z raznolikimi koncerti in živahnim mestnim utripom. Prvi večer 8. julija bo posvečen lokalnim ustvarjalcem, saj bodo nastopili Robert Petan, Klemen Slakonja, Anja Maraž, Tadeja Molan, Zoran Čalić, Tomaž Zevnik, Uroš Polanec in Tilen Artač & The Rafters.

V naslednjih dneh bodo na osrednji oder stopili še Klapa Iskon, TABU v akustični izvedbi, The Swingers z atraktivnim programom Las Vegas Show, za veliki zaključek 18. julija pa bo poskrbela legendarna skupina Crvena jabuka.

Novo prizorišče pri vodovodnem stolpu

Letošnje dogajanje prinaša tudi novo prizorišče. Park pri Občini Brežice, v neposredni bližini vodovodnega stolpa, bo namenjen mirnejšim poletnim večerom, akustičnim koncertom in druženju v zelenem mestnem ambientu. Na akustičnih večerih bodo nastopili Žiga Cvar, Žan Videc, Ulični tamburaši: KUD Oton Župančič Artiče, Tomo & Robi, Ditka, Jules & Dules ter Marolt duo.

Okusi promenade: lokalna kulinarika, vino in druženje

Pomemben del letošnjega dogajanja bodo tudi Okusi promenade, ki bodo v mestno jedro in park pri Občini Brežice prinesli lokalno kulinariko. Promenada se bo 8. julija začela s Kuhinjo na ulici: Brežice Izbrano, kjer bodo gostinci, vključeni v kolektivno blagovno znamko Brežice Izbrano, obiskovalcem ponudili raznolike jedi iz lokalnih sestavin. V vseh dneh promenade bo obiskovalce spremljala tudi Ulica vina in okusov, ki bo povezovala ponudnike vin, kulinaričnih dobrot in lokalnih izdelkov.

Posebno doživetje bosta ponudila tudi Wine & Paint in Gin & Paint v parku pri Občini Brežice, kjer bodo lahko obiskovalci ob kozarcu izbranega vina ali gina ustvarili svojo umetnino. Za vse, ki želijo Brežice spoznati nekoliko drugače, bosta organizirana tudi dva termina dogodka Brežice Wine Tour.

Doživetja za najmlajše in družine

Mestna promenada bo tudi letos posebno pozornost namenila najmlajšim obiskovalcem in družinam. Otroški utrip bo prinesel ustvarjalne, športne in zabavne vsebine, ki bodo skozi igro in domišljijo poskrbele za prijetne poletne trenutke.

Otroci se bodo lahko udeležili mini atletske olimpijade, slikarske delavnice Bubble Tea & Paint, hip-hop delavnice in nastopov plesnih skupin, posebno doživetje pa bo tudi Gusarska pustolovščina. Ta bo 15. julija v staro mestno jedro prinesla ustvarjalne delavnice in otroško predstavo »Častna gusarska«.

Poletna vodenja in odkrivanje mesta

Letos bodo v ospredju tudi poletna turistična vodenja, ki bodo obiskovalcem razkrila zanimive zgodbe mesta. Obiskovalci bodo lahko spoznali Skrite zgodbe Brežic, odšli na voden pohod na Sveti Vid ter odkrivali vsebine Posavskega muzeja Brežice, med njimi Prva nedelja v muzeju: Umetnost v dialogu in kino na grajskem dvorišču.

Poletje se bo nadaljevalo v parku Brežice

Po Mestni promenadi Brežice se bo poletni utrip nadaljeval še avgusta. Med 7. in 29. avgustom bo atrij MC Brežice gostil Poletje v parku, kjer bodo potekali sproščeni večeri s koncerti, stand-upom, druženjem, ponudbo hrane in poletnim vzdušjem pod krošnjami dreves.

Zvrstili se bodo Koala Voice, Bruno Rački in Grupa Valovi, Generator, stand-up večer s Sašem Staretom, Jernejem Celecem, Davidom Gorinškom in Luko Dimitrijevićem, BioReaktor, Big Band Krško ter Silente. Vstop na dogodke bo prost.