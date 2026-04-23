(FOTO) Kam za prvomajske počitnice? Hrvaška ponuja več kot pričakujete!

Piše: HTS

Prvomajski prazniki so za Slovence že dolgo sinonim za pobeg na hrvaško obalo – in tudi letos ne bo nič drugače. A tokrat ne bo pestro le ob morju in na otokih, temveč tudi v notranjosti, na manj znanih, a zato nič manj privlačnih destinacijah. Od Ribiške fešte v Vrsarju, kolesarske dirke na Krku in kulinaričnih dni na Lošinju do srečanja starodobnikov na Reki in aktivnega oddiha v Gorskem kotarju – Hrvaška bo med prvomajskimi prazniki ponujala raznolik program, kjer bo vsak zlahka našel nekaj zase.

Istra: od ribiške fešte do divjih zelišč

Istra med prvomajskimi počitnicami ponuja dva popolnoma različna, a enako prepričljiva obraza. Ob obali, v Vrsarju, se bo 1. maja ob 17. uri začela sezona znamenite Ribiške fešte – večerov na rivi, kjer se vse vrti okoli morja, hrane in glasbe. Na stojnicah bodo na voljo različne morske jedi – od bele in plave ribe do školjk in fritto mista – obiskovalci pa bodo lahko poskusili tudi polnjene sardele, pljukance s šparglji, kapesante, dagnje in, kakopak, brodet, ki je srce vsake fešte. Dogajanje bodo dopolnjevali glasbeni nastopi, otroške delavnice in sproščeno vzdušje ob kozarcu malvazije in vonju po sveže pripravljeni hrani.

Le nekaj kilometrov stran bo notranjost Istre ponudila povsem drugačno izkušnjo. V Kršanu bo med 30. aprilom in 1. majem potekal Festival divjih zelišč, dvodnevni dogodek, kjer narava postane glavna kulisa in sestavina. Program vključuje vodene nabiralniške sprehode po travnikih, delavnice priprave jedi iz divjih rastlin, predavanja o njihovih zdravilnih učinkih ter predstavitve izdelave čajev, olj, tinktur in naravne kozmetike. Ob tem se bodo obiskovalci lahko preizkusili tudi v praktičnih delavnicah in spoznali, kako so lokalni prebivalci zelišča že stoletja nazaj uporabljali v vsakdanjem življenju.

Otok Krk: aktivno, gastronomsko in družinsko

Otok Krk bo v času prvomajskih praznikov ponujal enega najbolj raznolikih programov na Jadranu. Vse se bo začelo v nedeljo, 26. aprila, z dirko Granfondo Krk (start in cilj v mestu Krk), rekreativnim kolesarskim dogodkom z dvema trasama (okoli 80 in 110 km), ki bosta udeležence vodili čez najlepše dele otoka: od obalnih cest do vinogradov v njegovi zeleni notranjosti.

Dogajanje se bo v prihodnjih dneh razširilo po celotnem otoku. V Dobrinju bo med 1. in 3. majem potekal vodeni sprehod “Hodit, čakulat i dobrinjštinu upoznat”, kar v lokalnem narečju pomeni “hoditi, klepetati in spoznati Dobrinj in njegovo dediščino“,w kjer bodo udeleženci lahko počeli prav to: skozi lahkoten pohod spoznali zgodovino kraja, lokalne običaje in vmes degustirali domače izdelke. Podoben koncept bo ponudil tudi dogodek “Travel to Taste Krk” (mesto Krk, 2. in 4. maj), kjer se bodo zgodbe, kulinarika in gibanje povezali v nepozabno gastro doživetje.

Za družine bo še posebej zanimiv Dadathlon (3. maj, Malinska), sproščen športno-zabavni dogodek za očete in otroke, medtem ko bo sejem cvetja (1.–4. maj, mesto Krk) na otok prinesel pravo pomladno vzdušje z bogato ponudbo rastlin in vrtne opreme.

Otok Cres: lokalno in pristno

Cres bo v času prvomajskih praznikov ponujal bolj umirjen, a vsebinsko zelo avtentičen program, razpršen med več lokacijami na otoku. Med 1. in 4. majem se bodo v mestu Cres odvijale pomladne prireditve na glavni rivi in v starem mestnem jedru, kjer se bodo zvrstili sejmi lokalnih izdelkov, predstavitve tradicionalne kulinarike in manjši glasbeni nastopi. Dogajanje bo potekalo večinoma v popoldanskih in večernih urah.

Za posebno vzdušje bodo brez dvoma poskrbele lokalne kulinarične stojnice, kjer boste lahko poskusili otoške specialitete – od jagnjetine in sirov do oljčnega olja in domačih sladic – ter spoznali izdelke manjših proizvajalcev.

Na Lošinju v ospredju kulinarični presežki

Na otoku Lošinj se bodo prvomajski dnevi vrteli okoli hrane – konkretno, sezonske, lahke in mediteranske. Med 1. in 4. majem bosta potekala dva osrednja kulinarična dogodka, razpršena po Malem in Velem Lošinju: Taste of Vitality in Festa lošinjske kuhinje.

V tem času bodo številne lokalne restavracije in konobe pripravile posebne menije, ki bodo ran na filozofiji “vitalne kuhinje”: sveže ribe, morski sadeži, lokalna zelenjava, aromatična zelišča in lahke, uravnotežene sezonske jedi.

Dogajanje ne bo vezano na eno lokacijo ali oder, ampak se bo odvijalo po celotnem otoku, od obmorskih restavracij do manjših gostiln v notranjosti. To pomeni, da si bodo obiskovalci program lahko sestavili sami – kosilo v eni restavraciji, večerja v drugi, vmes pa sprehod ob morju ali skozi borove gozdove.

Reka v znamenju starodobnikov

Med 2. in 4. majem bo Reka gostila 30. mednarodno srečanje starodobnih vozil – Rijeka 2026, ki v mesto vsako leto pripelje skrbno ohranjene avtomobilske klasike iz različnih držav. Obiskovalci si bodo lahko v središču Reke ogledali razstavo starodobnikov, se sprehodili med vozili in pobližje spoznali modele, ki danes veljajo za prave ikone. Posebno doživetje bo tudi panoramska vožnja po Kvarnerju, ko se bo kolona starodobnikov podala po obalnih cestah.

Zamenjajte morje za gozd: prvomajski pobeg v Gorski kotar

Gorski kotar bo med 25. aprilom in 3. majem ponudil niz manjših, a raznolikih dogodkov, povezanih z naravo, gibanjem in lokalnimi zgodbami. Program se bo začel 25. aprila v Vrbovskem s sejmom cvetja, nadaljeval v Brodu na Kupi z interaktivnim Festivalom znanosti ter v Lokvah z vodenimi ogledi narave in večerno Žabarsko nočjo. V naslednjih dneh se bodo zvrstili družinski sprehodi ob reki, delavnice, kot je “Povitica & kist” v Mrkoplju (30. april), ter osrednji prvomajski program v Fužinah (1.–3. maj) z Outdoor Sport & Fun festivalom ob Bajerskem jezeru. Prvi majski vikend bo prinesel še vodene pohode v Delnicah (2. maj), večerne kulturne dogodke in 3. maja zaključek z družinsko kolesarsko turo okoli Bajerskega jezera.

Ne glede na to, ali se boste med prvomajskimi prazniki odločili za obisk jadranske obale, enega od številnih otokov ali zelene notranjosti države, bo izbira dovolj raznolika, da si bo vsak lahko ustvaril oddih po svojem okusu. Ob tem velja izpostaviti, da Hrvaška ostaja ne le ena najbolj dostopnih, temveč tudi ena najbolj varnih evropskih destinacij, idealna za kratek pobeg brez zapletenega načrtovanja. Celoten koledar dogodkov na Hrvaškem je na voljo na tej povezavi.