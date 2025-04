Foto dneva: Dostojanstvena Melanija

Piše: Moja Dolenjska

Na pogrebu svetega očeta papeža Frančiška danes v Vatikanu smo bili priča številnim fotografijam in posnetkom. Več jih je, ki jih lahko izpostavimo kot pozitivne, med njimi, na primer, tudi fotografijo italijanske premierke Giorgie Meloni. Kar bomo še storili.

Tokrat pa smo izbrali fotografijo Melanie Trump, druge katoliške prve dame ZDA po Jackie Kennedy.

Melania danes praznuje tudi svoj 55. rojstni dan. S soprogom Donaldom Trumpom sta v Rim prispela danes in po slovesu, pogrebu papeža Frančiška, tudi že odšla. Fotografija Melanie, ki je obkrožila svetovni splet, pa prikazuje Melanio z resnim obrazom, zaprtimi očmi, s križem okoli vratu in s črno tančico na glavi. Bila je tudi ena redkih, ki je upoštevala protokol.

Nasprotno pa tega ne moremo reči za slovenski (domnevno) par: Roberta Goloba in Tino Gaber. Mimogrede. V Vatikan sta prispela že včeraj in bosta svoje bivanje v Italiji podaljšala še za nekaj dni. To je že stvar davkoplačevalcev in stroškov.

Uporabnike spleta pa je šokiralo, da sta se na pogrebu smejala in zabavala, kar je razvidno iz spodnje fotografije. Da o tem, da sta posnetke in fotografije objavljala tudi na družbenih omrežjih, ne govorimo. Tovrstno snemanje in objavljanje je bilo prepovedano.