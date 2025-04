DS Smith z novo kampanjo opozarja: plastika ni več v modi

Piše: C. R.

Podjetje DS Smith, eden vodilnih evropskih proizvajalcev trajnostne embalaže, je lansiralo mednarodno kampanjo Let Plastic Go Out of Fashion. S kampanjo pozivajo k opustitvi plastične embalaže v spletni prodaji modnih izdelkov ter opozarjajo na vprašanje, ki postaja vse bolj pereče: zakaj v času zavestnega potrošništva večina spletnih paketov še vedno vsebuje plastiko?

Po podatkih raziskave, ki jo je za DS Smith izvedlo podjetje Development Economics, bo do leta 2030 v spletni modni industriji porabljenih več kot 22 milijard plastičnih vrečk za sekundarno embalažo – skoraj 10 milijonov na dan. Le okoli 7 % teh vrečk je recikliranih, večina pa konča na odlagališčih ali v sežigalnicah. Tudi Slovenija ni izjema. Kljub številnim ukrepom za zmanjšanje uporabe plastike količina plastične embalaže še naprej narašča – leta 2022 je vsak prebivalec ustvaril kar 26,9 kg tovrstnih odpadkov.

Papir in karton kot prihodnost embalaže

DS Smith se izziva loteva z razvojem inovativnih rešitev iz papirja in kartona, ki ne vsebujejo plastike in jih je mogoče v celoti reciklirati. Kot primer dobre prakse izpostavljajo sodelovanje z modnim velikanom Zalando, ki je že v celoti prešel na papirnato embalažo za spletne pošiljke. Sprememba pa ni vplivala le na okoljski odtis – zadovoljstvo kupcev se je po uvedbi nove embalaže povečalo za kar 16 %.

Kot del svojih trajnostnih prizadevanj DS Smith s pomočjo razvojnih ekip v Sloveniji razvija in trži inovativne papirnate rešitve za sekundarno embalažo. Eden izmed nedavnih primerov uspešnega sodelovanja je projekt s Skupino Panvita, kjer so z uvedbo kartonske embalaže Easy Bowl zmanjšali porabo plastike za do 85 %.

Čas za sistemski premik

“Na voljo je že veliko papirnih in kartonskih alternativ za sekundarno embalažo, zato je najbolj smiselno, da se najprej osredotočimo prav na ta segment,« poudarjajo pri DS Smith. »Menimo, da lahko tako mi kot tudi spletne modne blagovne znamke naredimo več. S tem bomo povečali stopnjo recikliranja in zagotovili daljšo življenjsko dobo materialov.«

Tudi potrošniki želijo spremembe. Nedavna anketa podjetja Censuswide (februar 2025), izvedena v šestih evropskih državah, kaže, da kar 74 % vprašanih podpira ukinitev plastičnih vrečk v spletnih trgovinah, če obstajajo druge možnosti, 67 % vprašanih ima raje papirnato ali kartonsko embalažo kot plastično, več kot polovica pa ob spletnem nakupu modnih izdelkov občuti nelagodje zaradi porabe plastike. V DS Smith verjamejo, da je čas za sistemski premik – poleg pripravljenosti potrošnikov je potrebna tudi podpora zakonodaje, ki bi podjetjem olajšala prehod na trajnostne materiale.

Del dolgoročne trajnostne strategije

Kampanja Let Plastic Go Out of Fashion ni enkraten projekt, temveč del širše trajnostne strategije podjetja. Do danes je DS Smith s trga že odstranil več kot milijardo kosov plastične embalaže. Podjetje ponuja rešitve tudi za druga področja, kot so farmacija, živilska industrija in industrijska proizvodnja. Ob podpori potrošnikov bi lahko obsežno zmanjšanje plastične embalaže v prihodnjih letih postalo realnost.