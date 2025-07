DS Smith in BSH z inovacijo Safe Shell nadomestila embalažni stiropor

Piše: C. R.

Stiropor, nekoč nepogrešljiv del zaščitne embalaže, se umika bolj trajnostnim rešitvam. BSH Hišni aparati Nazarje in DS Smith Slovenija sta združila moči in razvila embalažno inovacijo Safe Shell, s katero so ročni mešalniki Bosch prvič v celoti zavarovani s 100 % kartonsko rešitvijo. Gre za velik korak k zmanjšanju uporabe plastike in k prehodu v krožno gospodarstvo.

Podjetje BSH Nazarje letno proizvede do 170.000 ročnih mešalnikov. Vsak izmed njih je bil pakiran z dvema stiropornima vložkoma. Z novo rešitvijo Safe Shell pa bosta podjetji na letni ravni odpravili kar 340.000 kosov EPS embalaže. Inovacija, ki je v celoti plod slovenskega znanja, je izdelana iz recikliranega valovitega kartona in je primerna za tri različne modele mešalnikov.

Rešitev omogoča hitro sestavljanje neposredno na pakirni liniji, brez potrebe po dodatnih prilagoditvah škatel, palet ali proizvodnih linij. To pomeni veliko prednost za proizvodno fleksibilnost, hkrati pa zagotavlja tudi ustrezno mehansko zaščito, kar je v industriji malih gospodinjskih aparatov ključnega pomena.

Jožica Hojnik, direktorica prodaje in razvoja pri DS Smith Slovenija, izpostavlja:

“Z BSH Nazarje smo razvili embalažno rešitev, ki je hkrati tehnično dovršena in tudi trajnostno učinkovita, pri čemer uporablja minimalno količino materialov in zagotavlja popolno reciklabilnost. Naš cilj je pomagati podjetjem pri lažjem in hitrejšem prehodu v krožno gospodarstvo.”

Tudi Rok Štifter, Rok Štifter, direktor Skupnih razvojnih služb divizije malih gospodinjskih aparatov, odgovoren za področja Embalaže in Navodil pri BSH, poudarja strateški pomen tovrstnih partnerstev: “Trajnost je za nas več kot le cilj, je naša usmeritev v prihodnost. Zato potrebujemo partnerje, ki razumejo kompleksnost našega poslovanja in znajo hkrati razmišljati strateško in inovativno. Z DS Smithom smo s Safe Shell dokazali, da je mogoče združiti oboje; hitrejši proces, enako zaščito in 100 % karton To je natančno tisto, kar potrebujemo tudi v prihodnosti.”