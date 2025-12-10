Božično novoletna naročniška akcija – postanite naročnik Demokracije in pridobite nagrado!

Piše: C. R.

Vabljeni k božično-novoletni akciji za nove naročnike. Z naročilom na tednik Demokracija boste imeli vsak teden na voljo kvalitetne in aktualne članke o slovenski politiki ter družbi. Novoletna naročniška akcija za nove naročnike revije Demokracija poteka od srede, 10. decembra 2025, do ponedeljka, 5. januarja 2026.

Glavna nagrada je darilni bon za vikend paket v Termah Paradiso, ki bo veljal do 30. junija 2026.

Vsak, ki se naroči na revijo Demokracija za pol leta ali eno leto, dobi knjigo + majico + magazin po naši izbiri. Med vsemi, ki se bodo naročili na revijo Demokracija, bomo izžrebali glavno nagrado − vikend paket za 4-člansko družino v eni izmed sob ali apartmajev v Termah Paradiso, vreden od 400 do 500 evrov. Davek za darilo plačamo mi.

Srečnega nagrajenca (družino) bomo uradno izžrebali 6. januarja 2026.

Vabljeni, da se pridružite veliki družini naročnikov Demokracije. Biti naročnik na Demokracijo je privilegij, saj s tem dobite pravico vedeti več. Vsak četrtek vas bo izvod Demokracije čakal v vašem poštnem nabiralniku. S tem boste tudi bistveno bolje informirani in boste sproti izvedeli resnico o tem, kdo je kaj v slovenski politiki in kdo nam kroji prihodnost.

Naročite se TUKAJ.