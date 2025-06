Takšna smola je doletela nekdanjega košarkarskega zvezdnika jugoslovanske reprezentance, mnogi so v šoku

Nekdanji sloviti jugoslovanski košarkar Vlade Divac je med letovanjem v Črni gori padel z motorjem. Kot poročajo tamkajšnji mediji, po nesreči ni mogel sam vstati, zato so ga prepeljali v bolnišnico in mu operirali kolk. Preko družbenih omrežij se je oglasila njegova žena Snežana Ana Divac in potrdila, da si je Divac v nesreči zlomil kolk.

Po besedah očividcev je Divac padel z motorja v bližini Luštice, je poročala črnogorska Pobjeda. Sprva je bilo zdravstveno stanje nekdanjega centra in kasneje športnega funkcionarja neznano, razen dejstva, da je bil nujno hospitaliziran. Pozno sinoči je njegova žena Snežana Ana Divac na družbenih omrežjih razkrila moževo stanje po ne ravno nedolžnem padcu z motorja.

“Obožujem te življenjske preizkušnje, ko jih opravim, ker je moj mož danes padel z motorja in si zlomil kolk. Zdaj ima operacijo, to je zelo stresna situacija, kar veste vsi, ki ste kdaj to že prestali,” je zapisala.

“Zdaj so ga odpeljali v operacijsko sobo, odličen zdravnik ga je prevzel, upam, da bo vse v redu,” je zapisala igralka in dodala: “Kako smo ljudje smešni, ko gre kaj narobe, se spominjamo le dobrih stvari. Kadar je vse, kot je treba, potem se pritožujemo nad milijonom stvari, kaj nas moti, česa kdo ni naredil in vsega drugega … Morali bi biti res hvaležni za vsak dan in trenutek ter v vsem iskati le dobro.”

Divac, ki od odhoda v ligo NBA leta 1989 živi pretežno v ZDA, v zadnjem obdobju ob obiskih domače Srbije pogosto obiskuje tudi Črno goro. Lansko poletje se mu je na počitnicah v Boki Kotorski pridružil eden največjih košarkarjev vseh časov v ligi NBA, Magic Johnson.

Legendarni jugoslovanski center ima z velikih tekmovanj osem zlatih, dve srebrni in tri bronaste medalje.