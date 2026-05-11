Umazano: Janković-Golobov krog pritiska na poslance Resnice in Demokratov

Piše: Nova24tv.si

V tekmi za preprečitev četrte vlade Janeza Janše se poleg Gibanja Svoboda Roberta Goloba očitno aktivno vključujeta tudi ljubljanski župan Zoran Janković in nekdanji predsednik Milan Kučan. To sicer ni skrivnost, saj je bilo sestankovanje o katerem smo poročali tukaj – temu namenjeno. Kučan sicer zanika kakršnokoli zaroto, kljub temu, da v stranki Resni.ca kljub temu že zbirajo dokaze o domnevnih pritiskih na svoje poslance in napovedujejo, da bodo zbrane informacije predali pristojnim organom.

Danes poteka v Državnem zboru glasovanje o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki je pomemben preizkus enotnosti desne strani pred morebitno kandidaturo Janeza Janše za mandatarja. Ali bo predsednik SDS dobil dovolj glasov za sestavo vlade, bo znano šele po tajnem glasovanju, s katerim se bo končal drugi krog iskanja mandatarja 16. vlade, poroča Info360.

Po neuradnih informacijah naj bi Golob–Jankovićev krog ciljal predvsem na poslance manjših desnih strank. V Resni.ci naj bi bili pod pritiskom trije poslanci: Aleksander Štorek, na katerega naj bi izvajali poskus podkupovanja, Nedeljko Todorović, ki naj bi bil tarča pritiskov iz Jankovićevih krogov, ter Boris Mijić, ki ga je javno omenil tudi predsednik stranke Zoran Stevanović. V poslanski skupini Resni.ce so glede tega zelo zadržani: “Zbiramo podatke in bomo po pridobljenih podatkih zadevo predali pristojnim organom. Do takrat pa žal ne moremo podajati podrobnih informacij.”

Eden od sestankov, na katerih naj bi predstavniki Svobode usklajevali vplivanje na poslance z desne, naj bi potekal 30. aprila v lokalu blizu gimnastičnega centra v ljubljanskih Murglah. O tem smo poročali tukaj. Sestanek je Kučan potrdil, a poudaril, da ni šlo za politične načrte ali zaroto, poroča Info360. Spomnimo, da je bila v pogovoru omenjena tudi poslanka Svobode Janja Sluga kot oseba, ki naj bi prepričevala poslanca Ferenca Horvatha naj ne podpre Janše.

Med Demokrati Anžeta Logarja pa naj bi pritiski ciljali na poslanko Teo Košir. Neuradno se govori, da naj bi ji iz Jankovićevih krogov grozili z izgubo poslov njenega družinskega podjetja EcoSija, ki izdeluje sveče in sodeluje z ljubljanskimi Žalami. Poslanka grožnje zanika, direktorica Žal Mojca Hucman pa poudarja, da sodelovanje poteka povsem zakonito in brez političnih navodil. Zaradi podobnih poskusov vplivanja mimo vodstva stranke so Demokrati že prekinili pogovore z Gibanjem Svoboda. Vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic take metode odločno zavrača in trdi, da umazane igre niso del njihove politike.

Na stranki Demokrati (in po potrebi tudi na Resni.co) smo naslovili novinarska vprašanja glede omenjenih pritiskov, njihovega vpliva na odločitve poslancev ter ukrepov, ki jih stranki pripravljata. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Politični komentatorji opozarjajo, da so takšne prakse žal del realne politike, a da imajo manjše stranke na desni – predvsem NSi in Demokrati – ključno vlogo demokratičnega korektiva. Ne smejo postati zgolj “rezervni SDS”, temveč morajo ostati zvesti programom, zaradi katerih so dobili glasove volivcev. Glasovanje bo tajno, zato je izid še negotov.