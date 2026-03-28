Nika Prevc – včeraj nov svetovni rekord, danes prva zmaga na planiški velikanki in veliki kristalni globus

Piše: C. R.

Najboljša smučarska skakalka zadnjih sezon Nika Prevc je prevlado zadnjih let danes v Planici potrdila z jubilejno, 40. zmago v svetovnem pokalu. To je bila obenem njena že 18. zmaga v sezoni, skupno pa 179. slovenska v svetovnem pokalu doslej. Že včeraj pa je Nika presegla svoj svetovni rekord – v poskusni seriji je namreč poletela kar 242,5 metra.

Planiški praznik nas letos res razvaja, včeraj je namreč zmagal tudi Domen Prevc, kar je bila njegova 14. zmaga v sezoni, skupno pa 23. v karieri. Brat in sestra sta daleč najboljša smučarska skakalca ta čas.

Danes je Nika Prevc na prvi ženski tekmi v smučarskih poletih v Planici v zgodovini prepričljivo zmagala, Nika Vodan je bila deveta. Drugo mesto je osvojila Norvežanka Eirin Maria Kvandal, tretje pa Japonka Nozomi Marujama. Pred dobrimi 20.000 obiskovalci so najboljšim skakalkam nato podelili nagrade za to sezono, pri čemer je slovenska himna zazvenela kar dvakrat – v čast zmagovalki današnje tekme in tudi zmagovalki celotne sezone: Nika Prevc je veliki kristalni globus dvignila že tretje leto zapored! Podelili so tudi, prvič v zgodovini, mali kristalni globus v poletih, in sicer ga je osvojila Eirin Maria Kvandal, ki je prejšnji konec tedna zmagala na dveh tekmah v Vikersundu.

Tudi jutri bo v Planici veselo. Na vrsti bo še zadnja posamična moška tekma in nato podelitev globusov in medalj. Že nekaj časa vemo, da bo najprestižnejši veliki kristalni globus dvignil fenomenalni Domen Prevc.