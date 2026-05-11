e-Demokracija
13.5 C
Ljubljana
ponedeljek, 11 maja, 2026
e-Demokracija
ENG
...

Sunil e-skiro, nato z njim trčil v policista

Kronika
Električni skiroji - simbolična fotografja (foto: Pixabay)

Piše: C. R. 

Na območju Sl. Konjic je prišlo do precej bizarnega dogodka. 

Prodajalec e-skiroja se je namreč dobil s mladoletnikom, ki se je zanimal za nakup. A očitno je imel kupec namen, da se artikla polasti brez plačila. Z izgovorom, da ga mora preiskusiti, se je z njim odpeljal na kakor testno vožnjo, a nazaj se ni več vrnil. 

Lastnik je zato obvestil policijo, patrulja pa je na območju Zreč na enem od parkirišč našla opisanega dolgoprsteža. Vendar je sledilo nepričakovano: golobradež na ukradenem e-skiroju je dodal plin in namerno trčil v policista, ki ga je skušal ustaviti. Pri tem sta oba padla po tleh. Po padcu je skušal pobegniti, vendar mu je policist beg preprečil.

Policista so po trčenju zaradi hudih poškodb odpeljali v UKC Maribor, kjer je ostal na zdravljenju, mladoletni povzročitelj se je pri padcu lažje poškodoval.

V omenjenem primeru policija zbira obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi ter povzročitve hude telesne poškodbe, očitno pa gre tudi za tatvino.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2026