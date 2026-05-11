Sunil e-skiro, nato z njim trčil v policista

Piše: C. R.

Na območju Sl. Konjic je prišlo do precej bizarnega dogodka.

Prodajalec e-skiroja se je namreč dobil s mladoletnikom, ki se je zanimal za nakup. A očitno je imel kupec namen, da se artikla polasti brez plačila. Z izgovorom, da ga mora preiskusiti, se je z njim odpeljal na kakor testno vožnjo, a nazaj se ni več vrnil.

Lastnik je zato obvestil policijo, patrulja pa je na območju Zreč na enem od parkirišč našla opisanega dolgoprsteža. Vendar je sledilo nepričakovano: golobradež na ukradenem e-skiroju je dodal plin in namerno trčil v policista, ki ga je skušal ustaviti. Pri tem sta oba padla po tleh. Po padcu je skušal pobegniti, vendar mu je policist beg preprečil.

Policista so po trčenju zaradi hudih poškodb odpeljali v UKC Maribor, kjer je ostal na zdravljenju, mladoletni povzročitelj se je pri padcu lažje poškodoval.

V omenjenem primeru policija zbira obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi ter povzročitve hude telesne poškodbe, očitno pa gre tudi za tatvino.