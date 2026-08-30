Kolesarska dirka po Španiji: Primož Roglič tretji v zahtevni etapi, Mas z zmago povišal vodstvo

Piše: C. R., STA

Španec Enric Mas (Movistar) je zmagovalec devete etape kolesarske dirke po Španiji. Na zahtevni gorski trasi od Villajoyose do vrha prelaza Aitana (187,4 km) je slavil v dvoboju za zmago proti Britancu Oscarju Onleyju. Slovenski as Primož Roglič je bil tretji, zaostal pa je 12 sekund in obdržal drugo mesto v skupnem seštevku.

Za 31-letnega Masa, ki je bil pred začetkom španske pentlje zgolj v širšem krogu kandidatov za oder za zmagovalce, je bila to sedma zmaga v karieri in druga na Vuelti. Najboljši je bil še v 20. etapi leta 2018.

Izkušeni Španec se je moral na zadnjem klancu na Aitano (21,8 km/5,8 %) otresti številnih napadov, predvsem Avstrijec Felix Gall je bil zelo aktiven s svojo ekipo Decathlona. Ta je povsem razredčila vrste kandidatov za skupno zmago, a je bil ves trud zaman, potem ko se ni znebil vodilnega na dirki ter ostalih.

Mas je nato sam napadel tri kilometre pred ciljem, s sabo pa odpeljal le Onleyja. Ta ni veliko pomagal pri narekovanju ritma, a nato niti v sprintu ni imel možnosti proti Masu, ki je na letošnji domači pentlji kot prerojen.

Sijajno formo je denimo potrdil že v šesti etapi, ko je proti vrhu zahtevnega klanca celo ujel Pogačarja, nato pa je osvojil drugo mesto v sprintu s slovenskim asom. Po sobotnem odstopu Pogačarja je tudi prevzel rdečo majico vodilnega.

“Zdaj razumem Tadeja, kako se je počutil v rdečem,” je po zmagi v majici vodilnega za organizatorje dejal Mas. “Ekipa je opravila fantastično delo, ostali smo mirni in dobro nadzorovali položaj. Tudi direktorji so nam vselej dali prave informacije,” je pristavil na tej dirki odlični domačin. “To je ena mojih največjih zmag v karieri. Na zadnjem klancu sem se počutil zelo dobro. Sem vesel, saj sem se skozi kariero naposlušal številnih kritik. Ponosen sem, da sem ugnal šampione, kot sta Roglič in Gall,” je še dodal v pogovoru za organizatorje.

Po današnji etapi ima Mas pred Rogličem 1:18 minute prednosti, Gall pa na tretjem mestu zaostaja 1:39 minute. Onley je napredoval na četrto mesto, zaostaja 2:20 minute. Roglič je bil danes še najbližje najboljšim.

Prav 36-letnik je bil tisti, ki je pokril veliko uvodnih napadov iz skupine najboljših. Tudi v zadnjih treh kilometrih je bil edini, ki je nadoknadil razliko, se priključil vodilnima, po novem napadu Masa pa je popustil in ciljno črto prečkal 12 sekund za zmagovalcem.

“Seveda vedno upaš na zmago. Ampak dobro je, zelo sem zadovoljen. Opravil sem veliko dela v etapi. Lepo je bilo voziti kolo v takšni etapi, v tako lepem vremenu in na tako zahtevnih klancih. Nekateri kolesarji so bili resda premočni, sem pa zadovoljen,” je v izjavi, ki jo je predvajal Eurosport, dejal Roglič.

Odzval se je tudi na vprašanje o dinamiki dirke, potem ko jo je zaradi grdega padca v soboto zapustil do tedaj premočno vodilni rojak Pogačar. “Vsekakor je dirka zdaj odprta zaradi njegovega odstopa. Seveda pa nikomur nikoli ne želiš kaj takega in želim mu čimprejšnje okrevanje,” je še dodal izkušeni Zasavec.

Mesto med najboljšo deseterico je skupno obdržal mladi Dolenjec Jakob Omrzel. Stik z vodilno skupino je 20-letnik izgubil dobrih 10 km pred ciljem, a vseeno etapo končal na 15. mestu z zaostankom 1:51 minute. Skupno na desetem mestu zaostaja 8:05 minute.

Ostali Slovenci danes niso bili v ospredju, nikogar ni bilo niti v begu 24 kolesarjev. Ti so si privozili že okoli šest minut naskoka, a je bilo tudi to proti zelo aktivni ekipi Decathlona premalo. V ponedeljek bo na Vuelti prvi prost dan, nato se bo v torek dirka nadaljevala z razgibano deseto etapo od Alcaraza do Elche de la Sierre (184,7 km).