Zvečer in ponoči ob nevihtah možni močni sunki severnega vetra

Piše: C. R., STA

Poleg velike toplotne obremenitve po nižinah so zvečer in v prvem delu noči možne nevihte z močnimi sunki severnega vetra, opozarja Agencija RS za okolje. Za celotno Slovenijo je zato izdala oranžno vremensko opozorilo zaradi možnih močnejših neviht, velike toplotne obremenitve in požarne ogroženosti okolja. Na Primorskem so vrednosti ozona visoke.

Medtem je Alpe že dosegla sicer oslabljena hladna fronta, ki bo ponoči nekoliko vplivala tudi na vreme pri nas.

“Tako da v večernem in nočnem času pričakujemo nastanek nekaj neviht in ker se bodo razmeroma hitro gibale, lahko povzročijo tudi močnejše sunke vetra, zato smo izdali oranžno opozorilo kar za vso Slovenijo, ker je nemogoče vnaprej dejansko določiti lokacijo teh neviht. Ne bo pa to neka izrazita vremenska fronta, ki bi prinesla prepotreben dež. Šlo bo bolj za kratkotrajne nalive in, kot omenjeno, sunke vetra,” je dodal Gregorčič.

Pri Arsu so danes objavili še, da je razvoj vremena zvečer in ponoči nad Slovenijo še negotov, saj se modelski izračuni padavin in vetra precej razlikujejo.

Medtem je danes že bila presežena opozorilna vrednost ozona na merilnem mestu Otlica v Trnovskem gozdu na nadmorski višini 950 metrov. Urna vrednost ozona je ob ob 13. uri presegla opozorilno vrednost 180 mikrogramov na kubični meter zraka, saj so ob tem času namerili 188 mikrogramov na kubični meter. Povprečna osemurna vrednost pa je znašala 159 mikrogramov na kubični meter, so sporočili iz Arsa.

Merilno mesto je glede meritev ozona locirano tako, da podatki veljajo za širšo okolico. To pomeni, da so vrednosti ozona visoke v višjih predelih Primorske, so poudarili na Arsu.

Glede na vremensko napoved lahko pričakujemo preseženo opozorilno vrednost ozona še vse popoldne, v poznih večernih urah pa se bodo ravni ozona predvidoma znižale. V petek čez dan bodo ravni ozona nižje, Arso ne pričakuje preseganja opozorilne vrednosti.

Vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Pristojni priporočajo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja. Tudi zdravim ljudem priporočajo, da se izogibajo naporom v času trajanja visokih vrednosti ozona.

Izjemno sušne razmere v osrednji Sloveniji, na Notranjskem in Koroškem

V večini regij po državi beležimo zelo sušne razmere, na Koroškem, Notranjskem in v Ljubljani z okolico pa izjemno sušne razmere površinskega sloja tal, v današnji objavi Sušomer navaja Agencija RS za okolje (Arso). Z vidika vodnobilančnega stanja površinskega sloja tal Arso v prihodnjih dneh pričakuje nadaljevanje sušnih razmer.