Znani vedeževalec pod lupo policije, obtožen je goljufije pri “čiščenju črne magije”

Piše: Moja Dolenjska

Iz mariborske policije so včeraj sporočili, da so zaradi goljufije kazensko ovadili sta moškega in žensko. Oba naj bi z lažnivim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin med vedeževanja zapeljala žensko, da jima je ta v celoti zaupala in jima izročila večjo vsoto denarja in nakita. Po poročanju medijev gre za znanega vedeževalca Blaža.

Kot ugotavljajo kriminalisti, je ženska stopila v stik z vedeževalcem in njegovo sodelavko preko komercialne telefonske številke, na katero vedeževalec prejema klice za vedeževanje. Temu so nato sledila osebna srečanja z Blaževo sodelavko, ki je žensko prepričala v izvedbo storitev čiščenja črne magije.

V več srečanjih med julijem lani in februarjem letos ji je ženska skupno izročila okoli 175.000 evrov gotovine in nakit v vrednosti okoli 50.000 evrov. Oboje naj bi ji vedeževalka očistila črne magije in vrnila, kar pa se ni zgodilo. Del nakita naj bi policisti med hišno preiskavo zasegli nazaj, denarja pa ni bilo. Zoper oba vedeževalca so na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo. Za kaznivo dejanje goljufije se sicer storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

Policisti ob tem pozivajo občane, naj bodo previdni in ne nasedajo obljubam posameznikov, ki lahko pod pretvezo “posebnih” sposobnosti izkoriščajo ranljivost ljudi za goljufije.

Vedeževalec Blaž je sicer v medijih vso krivdo prevalil na svojo sodelavko. Z njo naj bi, kot trdi, stike prekinil, še preden je od ženske prejela večina denarja.