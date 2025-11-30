“Zaposlili so desetine ali stotine svojih prelagalcev papirjev, za upravičence pa ostane bore malo”

Piše: Celjski glasnik

V prvih mesecih po uvedbi novega obveznega prispevka za dolgotrajno oskrbo je v oči bodlo predvsem dejstvo, da ljudje te storitve kljub plačilu niso mogli koristiti.

Sedaj pa so prišle v javnost še druge podrobnosti netransparentne porabe denarja iz prispevkov za dolgotrajno oskrbo. Za tem pa stoji nihče drug kot Simon Maljevac, ki rad drugim očita, kako želijo očrniti njegovo delo.

Grozljivo je, ko se v praksi potrdi tisto, česar si se bal v najbolj morastih sanjah. Postavili so sistem, začeli pobirsti od vsakega 2% plače, zaposlili desetine in stotine svojih prelagalcev papirjev, za upravičence pa ostane bore malo. https://t.co/Y9Gp3fDlZq — Samo Vesel, proti vsem oblikam evtanazije (@SVesel) November 26, 2025

Vlada pod vodstvom Roberta Goloba zna še kako uspešno od davkoplačevalcev črpati denar, nikakor pa ga ne zna porabiti za storitve, katerim naj bi bil ta denar primarno namenjen. Tako denimo denar za dolgotrajno oskrbo ne pride do upravičencev, pride pa, kot kaže, do novo zaposlenih na ministrstvu Simona Maljevaca. Kot so v zadnjih dneh razkrili na Financah, naj bi bilo polovico pobranega denarja že porabljenega, a nikakor za namen dolgotrajne oskrbe.

