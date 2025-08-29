Za ponavljavce prekrškov zgolj izplačilo socialne pomoči v naravi? Tole pravi minister Mesec …

Piše: Moja Dolenjska

Minister za delo Luka Mesec se je danes mudil v Novem mestu, kjer se je najprej sestal z podžupanom Urbanom Kramarjem, nato pa je odšel v večnamensko center v romskem naselju Brezje-Žabjak.

S Kramarjem sta po poročanju STA govorila predvsem o spremembah zakonodaje, s katerimi bi reševali tudi romska vprašanja. V zvezi s tem je Mesec v izjavi po sestanku spomnil na nedavno sprejetje sprememb zakonodaje, po katerih se bo lahko del denarne socialne pomoči in otroškega dodatka staršem, ki otrok ne pošiljajo v šolo, izplačeval v naravi. “To pomeni, da družina dela denarja ne bo dobila neposredno na račun, ampak bo morala zanj predložiti račune iz trgovine in pokazati, za kaj je bil porabljen,” je dejal. Po mnenju županov je sicer omenjeni ukrep premil.

Spomnil je na program zaposlovanja Romski vzor, ki po njegovih besedah že daje rezultate: “Danes so mi povedali, da so se na komunali zaposlili štirje Romi, ki so tudi že pomagali pri urejanju tržnice. Povedali so mi tudi, da je skupina pod vodstvom Matica Vidica na novo zaposlila 10 Romov,” je povedal.

Nekatere zakonske spremembe so po besedah Mesca še v pripravi. Med drugim so imeli po njegovih besedah ta teden delovno skupino, kjer je razprava tekla v smeri, da bi se v primeru “ponavljajočih prekrškov denarna socialna pomoč začela izplačevati v naravi”. “Glede tega mislim, da lahko najdemo skupen jezik v vladi,” je dejal.

V načrtu imajo tudi spremembe zakona o romski skupnosti, kjer nameravajo poseči predvsem v vprašanje urejanja romskih naseljih ter v koordinacijo politik lokalne skupnosti in države. “V začetku oktobra pričakujemo široko javno razpravo v državnem zboru o tem,” je napovedal.

Podžupan Kramar je razmišljanja o sankcijah pri izplačevanju denarnih pomoči tistim, ki ponavljajo prekrške, pozdravil, želi pa si tudi spremembe, ki bi omogočile, da bi lahko neizterjane globe za prekrške izterjali tudi iz denarne socialne pomoči, kar zdaj ni mogoče. Ob tem je Mesec dodal, da je Slovenija po ustavi socialna država in da so lahko pregrobi posegi v socialno pomoč neustavni.

Kramar je ministra in širšo vlado pozval, naj nadaljujeta s sistemskimi spremembami na področju reševanja romskih vprašanj, saj gre za problematiko, ki je za jugovzhodni del države zelo pereča. “To si zaslužijo naši občani, to si zasluži tudi romska skupnost,” je dejal.

Obiska Mesca v romskem naselju Brezje-Žabjak se je med drugim udeležilo vodstvo Centra za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina. Direktorica centra Irena Kralj je za STA glede sprememb zakonodaje, ki sankcionira nepošiljanje otrok v šolo, povedala, da je informacijski sistem v ta namen po njenih informacijah vzpostavljen. Je pa opozorila na nekatere možne težave: “Težava bo pri pisanju naročilnic, saj jih nekatere trgovine ne želijo sprejemati, težava bo tudi, ker bodo nekatere družine ostale brez gotovine.”

Težava bodo tudi dolgotrajni postopki inšpektorata, na katerega bodo morale šole prijaviti starše, katerih otroci ne bodo obiskovali šole. “Center se namreč lahko vključi šele, ko prejme odločbo inšpektorata, kar pa lahko traja tudi eno leto ali več.” Omenjene težave je sicer danes predstavila tudi ministru.