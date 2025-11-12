Za pomoč družini umrlega Aleša Šutarja odprt Krambergerjev sklad

Piše: Moja Dolenjska

Za pomoč družini 48-letnega Aleša Šutarja, ki je 25. oktobra umrl po napadu v središču Novega mesta, je časopis Slovenske novice odprl Sklad Ivana Krambergerja, v katerega je mogoče za družino darovati finančno pomoč.

Denarno pomoč je mogoče nakazati na transakcijski račun sklada številka SI56 02922-0019831742, s pripisom Za Šutarjeve in sklicno številko 7279. Pomagati je mogoče tudi s SMS-sporočili. Te se pošlje na številko 1919 z vpisano ključno besedo KRAMBERGER5 ali KRAMBERGER10. S prvo se prispeva pet evrov, z drugo pa 10 evrov.

Na Slovenske novice so se namreč obrnili Šutarjevi prijatelji, ki so opozorili, da so se dohodki družine zdaj bistveno zmanjšali. Vse skupaj so povabili, da prispevajo po svojih močeh, da bo stiska družine vsaj nekoliko manjša.

Kot je za časopis povedala Šutarjeva žena, so vedno živeli skromno, denar sta z možem postopoma vlagala v dom, se bo pa zdaj poznalo, da je dohodek razpolovljen. “Ves denar, ki se bo zbral, bo namenjen otrokoma, ki jima je bil oče odvzet na tako krut način. Nič jima ne more nadomestiti praznine, ker sta ostala brez očija, a tako se nam vsaj ne bo treba ukvarjati s tem, kako bomo finančno prišli čez. Vesela sem prav vsake pomoči, saj bi za otroke naredila vse, zdaj moram misliti nanju,” je povedala.