Za kar je Janković odštel milijon, stane na Alibabi le 5.500 dolarjev

Piše: Moja Dolenjska

Na Slovenski ulici v Ljubljani so nedolgo tega postavili vodno skulpturo, nekakšno zvito cev v obliki pokončne dvojne zanke, ki naj bi med drugim služila kot kot tuš v vročih dneh. Zanjo je Mestna občina Ljubljana odštela nekaj manj kot milijon evrov.

Zdaj pa so se na spletu pojavile slike, ki kažejo, da je mogoče zelo podobno skulpturo kupiti tudi v spletni trgovini Alibaba in to za zgolj pičlih 5.500 dolarjev. Slednje pomeni, da je občina vse skupaj drago preplačala. Komu je šla v žep razlika, verjetno podobno kot pri številnih poslih ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ne bomo izvedeli nikoli.