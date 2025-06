Vročinski val bo po napovedih meteorologov danes dosegel vrhunec

Na Arsu opozarjajo, da smo priča veliki toplotni obremenitvi, saj so temperature prek 30 stopinj prisotne že zelo zgodaj. Visoke temperature in suša vplivajo tudi na kmetijstvo, tako v kmetijskih organizacijah že opozarjajo na posledice vročinskega vala za nekatere pridelke. S hudo vročino se soočajo tudi v nekaterih drugih evropskih državah, med drugim v predelih Italije, Avstrije in državah na Balkanu, o visokih temperaturah poročajo tudi s severovzhodnega dela ZDA.