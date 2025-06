Vremenska fronta prinesla nekaj želenih padavin, a tudi nevšečnosti

Piše: C. R.

Vremenska fronta, ki je ponoči prešla Slovenijo, je prinesla nekaj želenih padavin, a tudi nevšečnosti. Toča je padala ponekod na Notranjskem in Štajerskem, močan veter je ponekod podiral drevje. Po izmerjenih rekordnih junijskih temperaturah v četrtek bo danes in prihodnje dni malo manj vroče. Morje ostaja toplo, ima več kot 27 stopinj.

V četrtek zvečer in ponoči je Slovenijo iz smeri Italije dosegel nevihtni sistem, zaradi katerega je v Italiji ponekod padala zelo velika toča, nad Slovenijo pa se je sistem nekoliko umiril in nato ob pomikanju proti vzhodu slabel.

“Vseeno pa je bilo kar nekaj nalivov v okolici Ajdovščine in drugod na Primorskem, o toči pa so poročali v okolici Postojne, Logatca, Rakeka in tudi še malce naprej proti Štajerski,” je za STA četrtkovo vremensko dogajanje povzela dežurna meteorologonja na Agenciji RS za okolje (Arso) Eva Bezek.

V Ajdovščini so v kratkem času namerili dobrih 42 milimetrov padavin, v Vedrijanu 36 milimetrov, v Novi Gorici 39 milimetrov. “Ob suši so te padavine predvsem na Primorskem zelo zelo dobrodošle, drugod po Sloveniji pa jih nismo imeli toliko, v povprečju jih je bilo od pet do 15 milimetrov, najmanj na jugovzhodu Slovenije,” je dodala.

Prehod neviht so spremljali močnejši sunki vetra. “Največje sunke smo izmerili v okolici Nove Gorice, in sicer 72,8 kilometra na uro, potem tudi v Ajdovščini 70 kilometrov na uro, tako da je bilo dogajanje kar intenzivno. Ampak vseeno smo imeli srečo, da se je ta sistem potem nekako umiril, oslabel in do jutra prešel Slovenijo,” je povedala dežurna meteorologinja.

Hkrati je nevihtno dogajanje na Štajerskem, kjer je ponekod prav tako padala toča, bilo povezano tudi z zelo intenzivnim četrtkovim vremenskim dogajanjem v sosednji Avstriji.

Močan veter je ponekod podiral drevje. Slovenski državni gozdovi so danes na družbenem omrežju Facebook objavili fotografije podrtih dreves, ki so po četrtkovem neurju pričakala ekipo gozdarske žičnice na Čepovanu.

Malo pred 1. uro ponoči je območje med Postojno in Logatcem zajelo silovito neurje z močnim vetrom in točo, ki je za seboj pustilo veliko škode.

“Imamo nov junijski vročinski rekord,” je še potrdila dežurna meteorologinja Bezek. Izmerjen je bil v četrtek na postaji Črnomelj Dobliče, kjer je termometer pokazal 38,4 stopinje Celzija. Prejšnji absolutni slovenski junijski temperaturni rekord je bil izmerjen 28. junija 2022 na postaji Podnanos, in sicer točno 38 stopinj Celzija.

Visoke temperature so bile v četrtek izmerjene tudi drugod po državi, med drugim v Metliki 37,9 stopinje, v Lendavi 37,4, na Ravnah na Koroškem 37,3 stopinje, na letališču Cerklje pa so izmerili 37,1 stopinje. Več kot 35 stopinj so v četrtek izmerili na 27 merilnih postajah, je dodala Bezek.

Visoke so v tem času tudi temperature morja. Pri Kopru je bila v četrtek najvišja izmerjena temperatura morja 28,5 stopinje, davi so tam namerili stopinjo manj. Blejsko jezero je v četrtek imelo 26,5 stopinje, davi so namerili dve stopinji manj. Malo hladnejše je Bohinjsko jezero, kjer so v četrtek namerili 23 stopinj, davi pa 21 stopinj, kažejo podatki Arsa.

Vir: Neurje.si