Vojna med režimskimi mediji? Tole je Dnevnik zapisal o nacionalni televiziji

Piše: G. B.
Po informacijah, da si dve režimski novinarski organizaciji – Društvo novinarjev Slovenije in Sindikat novinarjev Slovenije – želita zakonodajo, ki bo omogočala lažje subvencioniranje nekaterih medijev, se očitno konflikti znotraj tabora poglabljajo.
Na udaru se je znašla RTV Slovenija, s katero po novem niso zadovoljni niti v nekaterih tiskanih medijih. Je v ozadju spopad za finance? Mnogi bi radi, da bi vlada bolj odprla mošnjiček in podeljevala medijem davkoplačevalski denar.
Tako novinar Dnevnika Gašper Stražišar v komentarju Zakaj bi sploh še gledali RTV Slovenija? piše, da je Televizija Slovenija ujeta v spiralo programske praznine, ki jo najbolj razgalijo poletni meseci. Po njegovem mnenju cilj Televizije Slovenija ne sme in ne more biti priljubljenost, temveč relevantnost, vsebinska kakovost in družbeni učinek.
“Leto za letom TV reproducira iste obrazce: utrujene formate, vsebinsko prazne oddaje in programske odločitve, ki ne izzivajo, ne izobražujejo in ne navdihujejo. Vse to je daleč od poslanstva javne televizije. TV se prevečkrat zateka k izgovoru, da ima vsaka oddaja svojega gledalca. A v resnici je naloga javnega servisa tudi ta, da gradi prostor, ki presega golo všečnost, in predvsem da (pri)vzgaja občinstvo. Tega se na srečo še vedno zaveda otroški in mladinski program. A to je zgolj ena svetla točka v sicer razkrojenem sistemu. Finančna pomoč države, novi zakon in morebitni vnovični dvig RTV-prispevka bodo morda pokrili proračunske luknje. Ne bodo pa kupili tistega, česar najbolj primanjkuje – vizije, ustvarjalnega poguma in kreativnosti. TV Slovenija je danes na razpotju. Lahko ostane bledeča imitacija komercialnih televizij ali pa postane to, kar bi morala biti: javni medij s poslanstvom, ambicijo in uredniško vizijo,” je zapisal.