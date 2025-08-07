Vojna med režimskimi mediji? Tole je Dnevnik zapisal o nacionalni televiziji

Piše: G. B.

Po informacijah, da si dve režimski novinarski organizaciji – Društvo novinarjev Slovenije in Sindikat novinarjev Slovenije – želita zakonodajo, ki bo omogočala lažje subvencioniranje nekaterih medijev, se očitno konflikti znotraj tabora poglabljajo.

Na udaru se je znašla RTV Slovenija, s katero po novem niso zadovoljni niti v nekaterih tiskanih medijih. Je v ozadju spopad za finance? Mnogi bi radi, da bi vlada bolj odprla mošnjiček in podeljevala medijem davkoplačevalski denar.

Tako novinar Dnevnika Gašper Stražišar v komentarju Zakaj bi sploh še gledali RTV Slovenija? piše, da je Televizija Slovenija ujeta v spiralo programske praznine, ki jo najbolj razgalijo poletni meseci. Po njegovem mnenju cilj Televizije Slovenija ne sme in ne more biti priljubljenost, temveč relevantnost, vsebinska kakovost in družbeni učinek.