Vlada s prvim avgustom podražila tudi tole …

Piše: Moja Dolenjska

Vlada je s 1. avgustom podražila enotne vozovnice integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), za avtobusni in železniški prevoz. Zvišale so se cene enkratnih, to je dnevnih, tridnevnih in tedenskih, cen vozovnic.

Najcenejša enkratna vozovnica (do 5 km) je doslej stala 1,30 evra, od včeraj, 1. avgusta, je dražja za 15,4 % in stane 1,50 evra.

Najdražja enkratna vozovnica (nad 150 km) je bila 13 evrov, od včeraj, 1. avgusta, je dražja za 27 % in stane 16,50 evra.

Več o cenah je dostopno na povezavi: Obvestilo o spremembi cen

Spomnimo. Upokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni veterani in vsi, starejši od 65 let, lahko medkrajevni potniški promet od 1. julija 2020 koristijo brezplačno. Vlogo za vozovnico je mogoče oddati na prodajnih mestih. Tega zdajšnja vlada ni spremenila, menda si ne upajo, brezplačne vozovnice pa tudi ne obešajo na veliki zvon.

Brezplačna vozovnica javnega potniškega prometa je enotna vozovnica Integriranega javnega potniškega prometa, ki se lahko uporablja v medkrajevnem avtobusnem in železniškem prometu po vsej državi ter v mestnem prometu v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Kranju, Novemu mestu, Jesenicah, Celju in Krškem.

Upravičenci lahko izpolnijo predpisano vlogo oziroma obrazec, ki ga objavlja Ministrstvo za infrastrukturo. Prav tako pa jo lahko dobite na prodajnih mestih Integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), torej na avtobusnih in železniških postajah.

Upravičenci poleg izpolnjenega obrazca na prodajnih mestih predložijo osebni dokument, izkaznico vojnega veterana oziroma evropsko kartico ugodnosti za invalide.

Strošek izdaje kartice, na kateri je brezplačna vozovnica znaša 3 evre, kar pokrije strošek kartice in zavarovanja in se plača na prodajnem mestu.

Vse informacije glede oddaje vloge oziroma izdaje subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz pridobite na brezplačni telefonski številki 080 4577 (Pridobivanje brezplačne vozovnice javnega potniškega prometa)

M. D.