(VIDEO) Stranka FOKUS Marka Lotriča odločno proti Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Piše: C. R.

Stranka FOKUS Marka Lotriča nasprotuje predlaganemu Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (PPKŽ), ker po njenem mnenju ogroža spoštovanje človeškega življenja, povečuje tveganja za najranljivejše skupine in dodatno obremenjuje zdravstveni sistem ter njegovo osebje.

Predsednik stranke Marko Lotrič ob tem poudarja: »V stranki FOKUS Marka Lotriča zakonu nasprotujemo, ker globoko posega v temeljne civilizacijske standarde spoštovanja človeškega življenja. Gre za slabo pripravljen zakon, brez trdnih strokovnih podlag, kar jasno potrjuje nasprotovanje vseh ključnih zdravniških organizacij, medicinske fakultete in večine slovenskih zdravnikov. Ti opozarjajo, da bi zaradi množičnih ugovorov vesti, po ocenah kar 90 odstotkov, bolniki v najtežjih trenutkih ostali brez zdravnika, ki mu zaupajo. Zakon pa obenem prinaša nova pravna tveganja za zdravstveno osebje, ki je že danes na robu zmogljivosti.«

Stranka FOKUS poudarja, da bi dodatni pravni in etični pritiski na zdravnike ter drugo zdravstveno osebje otežili njihovo delo in lahko negativno vplivali na pripravljenost za opravljanje najzahtevnejših nalog, zlasti pri oskrbi hudo bolnih in umirajočih.

Posebej problematično se stranki zdi stanje na področju paliativne in dolgotrajne oskrbe. Lotrič opozarja: »Slovenija nima urejene paliativne in dolgotrajne oskrbe. Ljudje v stiski nimajo zagotovljene podpore, ki bi jim omogočila resnično izbiro. Imamo le eno hišo hospica, ki preživi skoraj z donacijami, zato odpiranje razprav o tako skrajnih ukrepih ni odgovorno, ampak neetično.«

Stranka FOKUS zato meni, da bi morala država najprej sistemsko zagotoviti dostopno in kakovostno paliativno ter dolgotrajno oskrbo po vsej državi. Šele nato bi bila, po njenem prepričanju, sploh mogoča odgovorna razprava o vprašanjih konca življenja.

Stranka opozarja, da bi bili ob morebitni uveljavitvi PPKŽ najbolj izpostavljeni tisti, ki so že danes v najtežjem položaju. Predsednik Lotrič opozarja, da bi bili najbolj ranljivi – starejši, hudo bolni, invalidi in socialno osamljeni – prvi izpostavljeni pritiskom, tihi prisili in občutku, da so breme. »Če paliativa ni dostopna, odločitev za smrt ni izraz svobode, ampak posledica stiske. Paliativna oskrba pa lahko trpljenje učinkovito lajša, brez poseganja v življenje,« še poudarja Lotrič.

Po oceni stranke FOKUS revščina, osamljenost, stanovanjska negotovost in pomanjkanje podpore lahko postanejo dejavniki, ki posameznika potiskajo k odločitvi za končanje življenja. Takšne okoliščine pa ne pomenijo svobodne izbire, temveč odraz socialne in zdravstvene podhranjenosti sistema.

Stranka FOKUS opozarja tudi na tveganje postopnega širjenja kroga upravičencev do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja od oseb tik pred smrtjo na druge ranljive skupine, kar bi lahko vodilo v relativizacijo vrednosti človeškega življenja. Kot dodatno težavo izpostavlja konflikt interesov države, ki je hkrati plačnik zdravstvenih storitev in pokojnin, zato po njenem prepričanju ne bi smela prevzemati tudi vloge izvajalca pomoči pri končanju življenja.

V stranki še poudarjamo, da sodobna paliativna oskrba že danes omogoča učinkovito lajšanje trpljenja, vključno z uveljavljenimi medicinskimi pristopi, ki bolniku zagotavljajo miren in neboleč konec življenja brez namernega posega v njegovo trajanje.

»Vsako človeško življenje je neodtujljivo in nedotakljivo vse do naravne smrti. Zato bomo na referendumu glasovali PROTI – za življenje, dostojanstvo in zaščito najranljivejših,« pravi predsednik stranke FOKUS Marko Lotrič, ki poziva volivke in volivce, naj na referendumu zavrnejo Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.