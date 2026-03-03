(VIDEO) Levica trepeta: Nepridiprav že pričel z razkrivanjem afere Fotopub

Piše: Sara Kovač

Čeprav se je še nedavno zdelo, da do konca volitev proti Dušanu Smodeju ne bo sprožen noben učinkovit postopek, predvsem zaradi vpletenosti različnih političnih strank, bo zdaj očitno resnica prišla na dan. “Nepridiprav” Aleksandar Repić je že pričel z razkrivanji. Lotil se je Dušana Smodeja in Nike Kovač.

“Imam občutek, da se mi bo v kratkem spet nekaj zgodilo, in da ne bom mogel biti dostopen do socialnih omrežij, mogoče mi spet vzamejo prostost. Pomembno je, da afero Fotopub izpostavim čimprej. Zadnjih nekaj dni sem izbiral dokaze ljudi, ki so poglobljeni v afero in sem si vse kronološko pripravil, da razložim, kdo je Dušan Smodej in kako so z afero povezani Nika Kovač, Asta Vrečko, Luka Mesec in ostali akterji. Do večera sledijo podrobnosti”, je povedal vplivnež Aleksander Repić, na družbenih omrežjih znan kot “Nepridiprav”.

Nepridiprav je namreč pred kratkim dobil nazaj svoj Instagram profil, njegovo predhodno ukinitev pa pripisuje vplivu premierja Roberta Goloba. “Vsak, ki ima malo zdrave kmečke pameti, vidi, da mu ni ustrezala moja verzija svobode govora”, je komentiral za Planet 18.

Zadnji brci umirajočega konja

Spomnimo, da se je neverjetno veliko stvari se je zgodilo zgolj v enem tednu. Najprej je bil Repić tarča koordiniranih medijskih napadov iz kroga kabineta predsednika vlade, potem so ga pridržali, nato so mu ukinili Instagram profil. Vse to se je zgodilo v tako kratkem času, da se naključja zdijo malo verjetna. “Pa še ta novica, da so po treh letih vročili obtožnico Dušanu Smodeju, glede na to, da sem opozoril, da bom tudi to temo obdelal”, je dodal vplivnež. “To so zadnji brci umirajočega konja oziroma to so njihove zadnje v upanju da uspe ohraniti oblast”.

“Žrtve se lahko obrnejo name”

Repić je dejal, da bo posnel obsežno zadevo o aferi Fotopub, in javno pozval žrtve Dušana Smodeja, da se lahko obrnejo nanj. “Poskrbel bom zato, da poskrbim tudi za njihovo varnost kar se tiče obrazov in glasu in bi rad to zgodbo predstavil celotni javnosti da vidimo s kom dejansko imamo opravka v naši državi”.

Spomnimo, da so obtožnico proti Smodeju, zaradi kaznivih dejanj spolnega nasilja, uživanja prepovedanih drog in povzročitve lažjih telesnih poškodb, izdali več kot tri leta po izbruhu afere Fotopub, a mu jo niso uspeli izročiti. Čeprav se je Smodej še pred nekaj tedni nahajal v Berlinu, kar so dokazovale objave na družbenih omrežjih.

Nekdanji policist in kriminalist Julijan Kren je pred kratkim ocenil: “Če bi ministrstvo za notranje zadeve in ministrstvo za pravosodje izdalo ustrezno tiralico, bi ga lahko zlahka prijeli in sprovedli postopek do konca. V tem primeru gre za slovensko različico afere Epstein v Ameriki. Do konca volitev zoper njega ne bo izpeljan noben ustrezen postopek, predvsem zaradi udeležencev iz vrst različnih političnih strank. Zagotovo ima neko zagotovilo, vsaj dokler je trenutna vlada na oblasti, da se mu ne more zgoditi nič.”

Očitno pa vladajoči strukturi ni všeč, da se je Nepridiprav lotil te zgodbe, saj bi lahko razkril resnične povezave med političnimi akterji in afero, ki je že več kot tri leta tema številnih vprašanj javnosti.

Asta Vrečko se je celo spravila nad Demokracijo s tožbo zaradi fotomontaže na temo Fotopub, kaj bo sedaj, ko bodo razkrite povezave?

Lotil se je Smodeja in Nike Kovač

Nepridiprav se je lotil afere Fotopub z objavo o obtoženemu Dušanu Josipu Smodeju, Opisan je kot soustanovitelj in vodilni obraz ljubljanskega umetniškega kolektiva Fotopub, ki je izviral iz Novega mesta kot fotografski festival, kasneje pa se razvil v prostor za sodobno umetnost. Smodej je deloval v krogih mladih umetnikov, organiziral razstave, dogodke in druženja ter se predstavljal kot kurator in promotor alternativne kulturne scene.

Nato spregovori o aferi iz avgusta 2022, povezani z Dušanom Smodejem, kjer so se na družbenih omrežjih pojavila anonimna pričevanja o domnevnih spolnih zlorabah, psihičnem nasilju in izkoriščanju položaja v umetniških krogih. Administratorke profila “Proti nasilju Dušana Smodeja” trdijo, da jih je Nika Kovač kontaktirala z obljubo pomoči, a v resnici gre za samopromocijo in zaščito Smodeja. Kovačevo mediji prikazujejo kot zagovornico žensk, vendar naj bi žrtvam odsvetovala javne objave in predlagala pravno pot, brez resne pomoči.