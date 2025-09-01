(VIDEO) “Glede zastojev na meji z Italijo nihče ne omenja temeljnega vzroka”

Piše: Moja Dolenjska

Glede zastojev na meji z Italijo nihče ne omenja temeljnega vzroka. Namreč Slovenija in Italija sta del schengenskega območja. Meje načelno ni. Ustavljanja ni. Italijanska mejna kontrola, kot smo ji priča zdaj, pa je izključno zaradi migrantov. Italija želi namreč preprečiti vstop ilegalnim migrantom.

In samo zato, ker Slovenija popravlja eno cesto, Italija ne bo odprla meja. Bi pa pomagalo, če bi Slovenija kontrolirala svoje meje, ker če bi jih, jih Italiji in Avstriji ne bi bilo treba.

Tako je ob zadnjih kolonah in težavah na slovensko-italijanski meji na omrežju X zapisal prof. dr. Žiga Turk, tudi nekdanji minister. Ter dodal še šokanten podatek za tiste, ki modrujejo, da več cestnih pasov ne pomaga. “Vsa težava je, da sta bila prej mejna prehoda dva, zdaj je pa en sam.”

Za potrebe pregleda vozil na slovensko-italijanski meji se namreč ves promet pelje na en pas, mimo avtoceste.

Italijani pa so prehod meje s Slovenijo začeli kontrolirati, ko so pri nas odstranili žičnato ograjo. O tem je bil sprejet dogovor med Slovenijo in Italijo, večkrat podaljšan in še vedno velja. Na Škofijah sta tako dve kontroli, med drugim je ena za lokalni promet.

Spomnimo. Robert Golob je takoj po znanih volilnih rezultatih aprila 2022 začel vabiti nezakonite migrante v Slovenijo. Njegova nova vlada je nato odredila odstranitev ograje na meje s Hrvaško. Migrantom je bil omogočen prost vstop. Nato so se v vladi, vključno z Golobom, hvalili, da ti tako ali tako ne ostanejo v Sloveniji. Slovenija je za njih prehodna država. Italija in Avstrija sta nemudoma ukrepali in poostrili nadzor na svojih mejah s Slovenijo. Zdaj, ko bi Slovenija potrebovala bolj pretočen pretok mej, pa se v vladi razburjajo.

Stvari še zdaleč niso enostavne. Eden od uporabnikov, Primorec, je ravno včeraj objavil video posnetek vsakodnevnega dogajanja v in okoli centra za sprejem ilegalnih migrantov v italijanskem Vidmu. Zapisal je, da migrante slovenske nevladne organizacije (NVO) dostavijo v sosednjo v Furlanijo Domačini pa so zaprti v stanovanjih in obupani.

Video posnetek je dostopen na povezavi: Videm