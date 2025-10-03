e-Demokracija
(VIDEO) Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov – spletni dogodek

Slovenija
Ljubljana, stolnica. Prireditev Studijskega centra za narodno spravo, Vojaskega vikariata Slovenske vojske in Nadskofije Ljubljana ob evropskem dnevu spomina na zrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih rezimov. (Foto: STA)

Piše: C. R.

Pred dobrim mesecem dni so v organizaciji Študijskega centra za narodno spravo, Vojaškega vikariata Slovenske vojske, nadškofije Ljubljana in ljubljanske stolne župnije obeležili evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov.

Vse, ki se dogodka niste uspeli udeležiti vabimo, da si o poteku slovesnosti več preberete na spletni strani SCNR.

Nagovori in posnetki so na voljo na naslednjih povezavah:

Polaganje vencev:  https://www.youtube.com/watch?v=p7Kuqxyi10g

Homilija ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta: https://www.youtube.com/watch?v=enDnRn7eFL4

https://katoliska-cerkev.si/pridiga-nadskofa-stanislava-zoreta-pri-sveti-masi-ob-dnevu-spomina-na-zrtve-totalitarnih-in-avtokratskih-rezimov-2025

Akademija in nagovor dr. Katarine Kompan Erzar: https://www.youtube.com/watch?v=H1LK6XOPyIw

Vabljeni k ogledu!

