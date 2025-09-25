Vici se pišejo sami: Golobova vlada razglasila izraelskega premierja Netanjahuja za nezaželeno osebo

Piše: Gašper Blažič

Vlada je na današnji seji sprejela ukrep proti izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju, ki po besedah državne sekretarke na zunanjem ministrstvu Neve Grašič sledi že sprejetim ukrepom proti dvema izraelskima ministroma Itamarju Ben Gvirju in Bezalelu Smotriču. Vlada je julija oba razglasila za nezaželeni osebi.

“Javnosti je znano, da proti njemu tečejo postopki zaradi storitve vojnih hudodelstev in hudodelstev zoper človečnost. Med drugim je Meddržavno sodišče že 19. julija 2024 ugotovilo, da več izraelskih politik in praks krši tako mednarodno humanitarno pravo kot pravo človekovih pravic,” je glede ukrepa proti Netanjahuju povedala Neva Grašič.

“Vlada s tem sklepom pošilja jasno sporočilo državi Izrael, da Slovenija pričakuje dosledno spoštovanje odločitev mednarodnih sodišč in mednarodnega humanitarnega prava,” so ob tem sporočili na vladnem profilu na omrežju X. Slovenija s tem “potrjuje svojo zavezanost mednarodnemu pravu, univerzalnim vrednotam človekovih pravic ter načelni in dosledni zunanji politiki”.

Današnji ukrep sledi julija sprejeti odločitvi vlade, da izraelskega ministra za nacionalno varnost Ben-Gvira in finančnega ministra Smotriča razglasi za nezaželeni osebi, še poroča STA.

Je pa odločitev pravzaprav smešna, saj doslej vlada na takšen seznam ni uvrstila nobenega terorista, tudi pripadnikov Hamasa ne. Gre torej za čisti populizem, očitno pa je v ozadju vračanje uslug nekomu iz palestinskega kroga, prav tako ne gre izključiti povezave s pranjem iranskega denarja v NLB. Iran je namreč glavni podpornik Hamasa.

Vlada je medtem na seji sprejela tudi prispevek za delovanje Palestinske uprave v vrednosti 1,2 milijona evrov, ki bo del pobude Francije, Španije, Norveške in Savdske Arabije za zagotavljanje njene finančne vzdržnosti.