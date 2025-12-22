Vabljeni na pogovorni večer v Mengeš LokalnoSlovenijaZanimivosti 22. decembra, 2025 Share FacebookTwitter foto: Božidar Kolar / STA Piše: C. R. Vabljeni v četrtek, 8. januarja 2026, ob 19h na pogovorni večer v Kulturni dom Mengeš. Gost bo predsednik SDS Janez Janša. Share FacebookTwitter PODPRITE DEMOKRACIJO!Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora! Donacija TagsJanez Janša Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Fokus SDS: Na volitve smo kot vselej pripravljeni Gašper Blažič - 22. decembra, 2025 Prejeli smo (PISMO BRALCA) Kriza okolja Gašper Blažič - 22. decembra, 2025 Prejeli smo Vabljeni na maše za domovino ter slavnostne akademije ob dnevu samostojnosti in enotnosti Gašper Blažič - 22. decembra, 2025 Fokus Medijsko napihnjeno manipuliranje za odvračanje pozornosti od težav vlade Gašper Blažič - 22. decembra, 2025 Sorodne vsebine Fokus SDS: Na volitve smo kot vselej pripravljeni 22. decembra, 2025 Prejeli smo (PISMO BRALCA) Kriza okolja 22. decembra, 2025 Prejeli smo Vabljeni na maše za domovino ter slavnostne akademije ob dnevu samostojnosti in enotnosti 22. decembra, 2025 Fokus Medijsko napihnjeno manipuliranje za odvračanje pozornosti od težav vlade 22. decembra, 2025