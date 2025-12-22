e-Demokracija
3 C
Ljubljana
ponedeljek, 22 decembra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

Vabljeni na pogovorni večer v Mengeš

LokalnoSlovenijaZanimivosti
foto: Božidar Kolar / STA

Piše: C. R. 

Vabljeni v četrtek, 8. januarja 2026, ob 19h na pogovorni večer v Kulturni dom Mengeš. Gost bo predsednik SDS Janez Janša. 

 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2025