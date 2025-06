(VABILO) Ponosni na Vrhpolje 1991

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve vabi v sodelovanju z Občino Vipava in Župnijo Vrhpolje na osrednjo prireditev ob 34. obletnici slovenske državnosti PONOSNI NA VRHPOLJE –

OSAMOSVOJITVENI DOGODKI DAN PREJ ki bo v nedeljo, 22. junija 2025 v Vrhpolju pri Vipavi ob 18. uri SVETA MAŠA ZA DOMOVINO

na prostem pri cerkvi Svetega Primoža in Felicijana v Vrhpolju,

ki jo bosta darovala koprski stolni župnik dr. Primož Krečič in

domači župnik Janez Kržišnik ob 19. uri SLOVESNOST OB DNEVU DRŽAVNOSTI

s kulturno glasbenim programom in podelitvijo priznanj Dvig slovenske zastave:

Častna četa Veščinskega centra SV Vipava Pozdravni nagovor:

Alojz Peterle, predsednik Združenja VSO

Anton Lavrenčič, župan Občine Vipava Slavnostni govornik:

Zvone Černač, član Združenja VSO in poslanec v Državnem zboru RS V programu sodelujejo:

praporščaki Združenja VSO in Društva veteranov policije Vipavske doline,

gasilci PGD Vrhpolje,

učenci Osnovne šole Draga Bajca Vipava – Podružnična šola

Vrhpolje,

Mešani cerkveni pevski zbor Vrhpolje,

Pihalni orkester Vrhpolje in

Lejla Irgl