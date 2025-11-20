e-Demokracija
“V Gibanju Svoboda bi proti koncu mandata res lahko prenehali lomastiti po javnem zdravstvu.”

Slovenija
Fotografija je simbolična. (foto: Freepik)

Piše: Celjski glasnik

Kako blizu so volitve, se kaže v dejstvu, da so pričeli v Gibanju Svoboda s potvarjanjem dejstev oziroma celo z lažmi prepričevati ljudi kako uspešno so delali štiri leta za Slovenijo.

Kot opozarja zdravnik Igor Muževič, pa to počno s polno zavestjo, saj so bili nenazadnje tudi z strani zdravniških organizacij opozorjeni na prirejanje podatkov, vendar jih to ne ustavi, da bi s tem v tem času nadaljevali.

Pompozno so namreč objavili, da bi naj namreč državljan Slovenije bil v vrhu po povprečno doseženi starosti in bi pri tem prehiteli vse sosednje države. Vendar kot opozarja zdravnik Igor Muževič, so bili oblastniki večkrat opozorjeni, da gre v tem primeru za metodološko telovadbo, ki omogoča takšne rezultate, na kar so bili večkrat opozorjeni.

Več TUKAJ.

