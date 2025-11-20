“V Gibanju Svoboda bi proti koncu mandata res lahko prenehali lomastiti po javnem zdravstvu.”

Piše: Celjski glasnik

Kako blizu so volitve, se kaže v dejstvu, da so pričeli v Gibanju Svoboda s potvarjanjem dejstev oziroma celo z lažmi prepričevati ljudi kako uspešno so delali štiri leta za Slovenijo.

Kot opozarja zdravnik Igor Muževič, pa to počno s polno zavestjo, saj so bili nenazadnje tudi z strani zdravniških organizacij opozorjeni na prirejanje podatkov, vendar jih to ne ustavi, da bi s tem v tem času nadaljevali.

Tole spodaj je zavestna laž stranke Svoboda, ker so bili večkrat dokumentirano obveščeni o tem, da gre za neresnične podatke, ki temeljijo na res “zanimivi” metodološki telovadbi. 👇 (Res bi lahko v tej stranki vsaj za konec mandata prenehali lomastiti po zdravstvenem sistemu,… pic.twitter.com/yq7N6oAMLm — Igor Muzevic (@igor_muzevic) November 14, 2025

Pompozno so namreč objavili, da bi naj namreč državljan Slovenije bil v vrhu po povprečno doseženi starosti in bi pri tem prehiteli vse sosednje države. Vendar kot opozarja zdravnik Igor Muževič, so bili oblastniki večkrat opozorjeni, da gre v tem primeru za metodološko telovadbo, ki omogoča takšne rezultate, na kar so bili večkrat opozorjeni.

Več TUKAJ.