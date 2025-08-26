Utišanje in finančno kaznovanje Štrancarjev, celo s cenzuro, že prihodnji teden

Piše: Spletni časopis

Po desetih milijonih evrov, ki jih je prejšnji teden vlada iz ministrstvo za finance poslala na urad za narodnosti za depolitizirano RTVS, za katero od novega leta plačujemo povišan prispevek za RTVS za še deset dodatnih milijonov, nameravajo koalicijski poslanci prihodnji teden na izredni seji parlamenta na hitro potrditi še nov medijski zakon, s katerim bodo omogočili razdelitev še kakšnih deset milijonov medijem v lasti levih tajkunov, hkrati pa bodo omejili svobodo govora in tiska, da bi zmanjšali spodbujanje nasilja in sovraštva v državi in finančno udarili po kritikih vladajočih, češ da širijo sovražnost.

Ukrepali bodo lahko z visokimi globami, ki jih bodo izrekali vladni inšpektorji, pa tudi s cenzorskimi posegi, ki jih bodo mediji morali upoštevati pri lastnih objavah, še posebej pa pri odzivih bralcev, ker jih bodo sicer doletele visoke globe. Z novim zakonom bodo poredne medije tudi izključili iz sistema državnih sofinanciranj, ki je temelj delovanja večine medijev. To, da delijo le svojim, sicer počnejo že zdaj.

Zadnji razvpit primer, ko so v vladi ugotovili sovražnost, je bilo sporočilo podjetnika Aleša Štrancarja, ki je tudi lastnik nekaj manjših medijev, ki so eni redkih neodvisnih v državi. To so tisti mediji, ki niso v lasti države ali pod nadzorom vladnih strank ali z njimi povezanih tranzicijskih tajkunov.

Pri nas sicer oblasti za neodvisne razglašajo tiste medije, ki v običajnih državah veljajo za primer povsem odvisnih. Razni necenzurirani. Ali depolitizirani.

Štrancar je za premiera Roberta Goloba na omrežju X v zapisal, da je antislovenec, ki uzakonil krajo davkoplačevalskega denarja in laž pretvoril v vrlino. Pripisal pa je še: “Podobnega so, ko je Italijo uničil, z njegovo konkubino leta 1945 v Milanu na bencinskem servisu obesili z glavo navzdol.” Po veljavni medijski ureditvi ga zaradi tega ministrstvo za kulturo Aste Vrečko še ne more oglobiti, cenzurirati vsebin in denarno onemogočiti medijev, ki to širijo. Ali drugače kaznovati. Z novo zakonodajo bodo lahko.

Iz kabineta premiera so se na kritiko odzvali, da tega ni mogoče razumeti drugače kot poziv k likvidaciji šefa vlade, mediji pod vplivom vlade pa so poročali, da ravnanje Štrancarja že preiskuje policija, ki je s serijo čistk na vrhu, ki jih je izvedel Golob, povsem podrejena vladi. A s policijo so težave, ker morajo pozneje prepričati v kaznivost še tožilstvo in sodišče.

Po novem zakonu bi Štrancarja in njegove medije lahko oglobili inšpektorji ministrstva za kulturo in ga izločili iz državnih sofinanciranj, ki so temelj poslovanja večine medijev v državi. Oblast zagotavlja denar za vse plače novinarjev RTVS in STA, druge medije pa obsežne subvencionira na več načinov. Po novem zakonu bi jih še krepko bolj. Tiste, ki so “naši” seveda. O delitvi denarja odločajo komisije, ki jih politično imenujejo. S primerom, kako so odločali pri Spletnem časopisu, sem pokazal, kako onemogočajo tiste, ki niso njihovi, da bi si zagotovili nepošteno prednosti v medijih pred volitvami, ki se hitro bližajo.

Visoke vladne globe za Štrancarje bo zakon določil tako:

Vtisu iz začetka tega člena, da zakon preganja kršenje zaščite vira informacij in preprečuje vohunjenje za njimi, ne smete verjeti. Zakon namreč določa, da novinarji oblastem v skladu s kazensko zakonodajo morajo razkrivati svoje vire in da se jih sme nadzorovati. Varovanje novinarjev je določeno le na videz, da se zagotovi formalna skladnost z zahtevami evropske zakonodaje.

Da se bo prihodnji teden na hitro zgodilo glasovanje o medijskem zakonu še v tretjem branju na izredni seji parlamenta, poročata Delo in N1. Še vedno pa v parlamentu ni zakona, s katerim so vladajoči nameravali določiti avtomatično višanje prispevka, ki ga plačujemo za RTVS, da bi rešili finančne težave tam, da ne bi bila vlada in vladne stranke več vsakič krive, da morajo ljudje plačati več za medij, ki ga spremlja vse manj ljudi in ki z velikanskim sofinanciranjem ljudi ponuja manj zanimivih vsebin kot komercialni mediji.

Bo pa stranka Resni.ca prihodnji teden začela zbirati podpise za zakon, po katerem bi celotno financiranje RTVS poslej plačevali neposredno iz proračuna, po novem bi tja torej padlo še dodatnih sto milijonov (ali več) ob desetih, ki jih je ta teden iz proračuna na RTVS že spet poslala vlada.

Prerazporeditve vlade so sporne, ker tega ne načrtuje v proračunu, čeprav vsi vemo, in oni tudi, da bodo denar depolitiziranim nakazali.

Tako so prejšnji teden sporočili, da znova prerazporejajo denar na načine kot že prejšnja leta, kar so tudi tokrat že spet pozabili načrtovati.

“Vlada je danes odločila o prerazporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Med drugim bo Ministrstvo za finance na Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti prerazporedilo sredstva v višini 10 milijonov evrov za sofinanciranje radijskih in televizijskih programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost za leto 2025.”