Ura resnice za Gibanje Svoboda

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

O nenavadnem času, ko nam vlada stranka, ki se razglaša za liberalno, a se bo zgodovino vpisala s preganjanjem zasebne lastnine in podjetništva, pa krepitvijo države, v smer, ki so jo nekoč poznali v državah vzhodne Evrope, sva v Uri resnice pri Bojanu Požarju govorila z Edvardom Kadičem.

Posebej pa o tej smeri v zdravstvu in v medijih. Vladajoči preganjajo zdravnike, še posebej tiste, ki delajo več in ki so boljši. Ob velikanskem številu državnih medijev pa financirajo medijske tajkune, katerih moč in bogastvo temeljijo na poslih, ki jih dobijo od države. Neodvisne medije pa poskušajo onemogočiti in uničiti. V zdravstvu so vladajoči šli tako daleč, da je celo ustavno sodišče, za katerega je znano, da je močno nagnjeno v levo, presodilo, da kršijo ustavno ureditev. Celotno oddajo si s pomočjo omrežja YouTube lahko ogledate tukaj:

Med pogovorom Požar opozori tudi na nenavadnost objav rezultatov raziskav javnega mnenja pri nas, v katerih skoraj nikoli ni primerjave z zadnjimi volitvami. Primerjave z volitvami so po Evropi običajno, ker ljudi zanima, kako so spremenila razmerja moči. Razlog za to pa je preprost, primerjave so skrajno nerodno za vladajočo stranko Gibanje svoboda. So huda ura resnice.