Umrl je naš dolgoletni dopisnik Miran Mihelič

Piše: G. B.

Umrl je Miran Mihelič (1944-2026), dolgoletni sodelavec Demokracije in dopisnik iz Posočja.

Miran Mihelič iz Bovca je bil naš dolgoletni dopisnik že od samega začetka, ko je bila Demokracija ustanovljena. Izkazoval je zvestobo demokraciji, poštenju in krščanskim vrednotam, tako v lokalnem okolju kot širše. Še zlasti ga je bolelo zanemarjanje podeželja.

Njegova žena Olga je zapisala:

Po hudi bolezni si mirno zaspal v Gospodu. Moja in tvojih otrok ljubezen pa ostaja in bo živela naprej v naših srcih. Ljubil si gorsko življenje v družbi gornikov od ustanovitve naprej. Večkrat si rekel: “Svoboden kot ptica in trden kot skala.” Hvaležni smo vsem, ki so pomagali, posebej zdravstvenemu osebju v Bovcu. Žena Olga in otroci Majda, Ana in Miha z družinami.

Naj počiva v miru. Vsem svojcem uredništvo Demokracije izraža iskreno sožalje.