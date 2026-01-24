Ukradeni otroci: ginekologinja prvič razkrije resnico o skrivnostni smrti novorojenčka

Piše: M. D. (nova24tv.si)

Preiskovalna komisija državnega zbora o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja o primerih ukradenih otrok je kot pričo zaslišala nekdanjo babico, ki je v letih 1971-2008 delala v slovenjgraški bolnišnici. Pričala je tudi upokojena ginekologinja v ljubljanski bolnišnici, nato je do upokojitve delala v novomeški bolnišnici. Gre za zdaj že upokojeno ginekologinjo Alenko Fetih.

Fetihova se je leta 1971 zaposlila na ginekološki kliniki v Ljubljani, kjer je ostala do leta 2001, nato je v novomeški bolnišnici delala do upokojitve.

oudarila je, da v vseh teh letih nikoli ni slišala za odtujevanje otrok v bolnišnicah, a ko je zgodba prišla na dan, se je spomnila enega dogodka (iz ljubljanske bolnišnice), kjer bi bilo lahko to možno. Spomnila se je primera iz poletja 1971, ko je čez vikend dežurala. “Ko sem v soboto zjutraj prišla na oddelek, so mi rekli, da je otrok ponoči umrl,” je dejala. To se ji je zdelo čudno, ker se je otrok v soboto popoldan normalno rodil. Presenetilo jo je tudi, da je o morebitnih težavah, ki jih je imel otrok ponoči, kot dežurne niso obvestili. Otroka mrtvega ni videla. Bil pa je otrok znancev enega od profesorjev, ki je tega spraševal, zakaj je otrok umrl in ni bilo odgovora.

Predsednico komisije Alenko Jeraj (SDS) je zanimalo, ali so bile v njenem času kakšne nepojasnjene smrti, koliko otrok je umrlo na leto oz. koliko je bilo mrtvorojenih. “Malo je bilo tega, redko, da je bil kakšen umrl na oddelku, morda nedonošen. Je pa bilo nekaj mrtvorojenih,” je povedala.

Ker pa je komisija v pridobljeni dokumentaciji iz ljubljanskega kliničnega centra zaznala cel nabor napak, je Fetihova pojasnila, da je bil vsak porod vpisan v knjigo porodov po vrstnem redu. V primeru smrti je zdravniško poročilo o vzroku smrti napisal pediater, ki je tudi izdal napotnico za obdukcijo.

Komisija je sicer uvodoma zaslišala Olgo Mithans, v slovenjgraški bolnišnici je delo babice opravljala 37 let.”V vseh teh letih nisem slišala, da bi se kaj takega pri nas dogajalo. Za protipravno odvzeme otrok iz bolnišnic sem prvič slišala po razkritju v medijih,” je pojasnila.

V nadaljevanju je opisala svoje delo od sprejema porodnice, poroda in odhoda na oddelek. “Po treh urah smo porodnico odpeljali na oddelek, otroci so bili zraven mame od 5. do 22.ure, kasneje pa 24 ur, prezgodaj rojene pa so odpeljali v center za nedonošenčke,” je povedala.

Pojasnila je, da je babica ob sprejemu porodnico vpisala v porodno knjigo z datumom sprejema in odhoda iz porodne sobe, tako mama kot otrok pa sta dobila zapestnico s vsemi podatki.

Ob rizični nosečnosti so po njenih besedah poklicali zdravnika, po rojstvu pa so otroka položili na trebuh matere, tudi mrtvega. Po njenih besedah so bili primeri, sicer redki, ko je otrok ob porodu umrl. Je pa bilo v njenem času pet ali šest primerov mrtvorojenih otrok.