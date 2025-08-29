Toliko slabše živimo pod Golobom

Piše: Moja Dolenjska

“Rezultat Golobove vlade: povprečni Slovenec je zdaj ob 300 evrov neto plače na leto, realno pa si lahko privošči 13 odstotkov manj življenjskih potrebščin kot pred tremi leti.”

Tako so izračunali in objavili v časniku Finance.

Vlado sestavlja koalicija Gibanje Svoboda, SD in Levica, vodi jo Robert Golob. To so torej tisti, ki so odgovorni, da se standard Slovencev znižuje, naši prihodki so nižji, v denarnicah pa je čedalje manj denarja.

Celotna slika vladanja zdajšnje vlade v nadaljevanju:

Vir: Finance (objava: poslanka Suzana Lep Šimenko, X)