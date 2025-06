Piše: Moja Dolenjska

Slovenija se čedalje bolj utaplja v prometnem kaosu. Stvari se po aprilu 2022 zgolj še stopnjujejo. Pred takratnimi državnozborskimi volitvami so se namreč predsedniki zdajšnjih vladajočih strank in njihovo podporniki na oslovski klopi sredi Ljubljane pred predstavniki Glas ljudstva oziroma Jašo Jenullom zavezali k moratoriju na širjenje cestne infrastrukture.

Med tistimi, ki so glasovali za moratorij, je bil tudi Robert Golob, takratni predsednik stranke Gibanje Svoboda. To je stranke, ki še danes nima svojega programa in izpolnjuje program ekstremne Levice v državi.

Posledice pa so zdaj tu. Vlada denar z lopato meče v obnovo oz. prenovo nekaterih železniških postaj, kot so Jesenice, Borovnica pri Ljubljani in podobno, kamor gre na stotine milijonov evrov davkoplačevalskega denarja, na cestah pa izvajajo zgolj toliko del, da se ustvarja vtis, da se nekaj dogaja.

Fotografijo o zastojih na cestah ljubljanskih obvoznic (obroča) je na omrežju X objavila nekdanja poslanka mag. Monika Gregorčič, sicer predsednica Krščanskega foruma SDS. Prof. dr. Matej Lahovnik pa je pripisal: “Toliko barikad na cestah Slovenija ni imela od junija 1991.” Gre seveda za sarkazem, ki kaže na nemoč vseh, ki ob določenih urah in dnevih ure in ure prebijejo v razgreti pločevini, saj se promet premika po polžje. Ampak, vlada izpolnjuje zavezo, ki jo je dala Jaši Jenullu in njegovim biciklistom.