“To, da Golob na kongresu Svobode govori, da je treba Slovenijo obvarovati desnega populizma, je bolano”

Piše: Celjski glasnik

Vse več ljudi opaža, da je Slovenija z vladami Janeza Janše dejansko imela najbolj sredinsko uravnoteženo politiko, ki nikakor ni desničarska oziroma strogo profilirana.

Kljub temu v luči populizma Robert Golob zopet govori o strahu pred desničarsko politiko, hkrati pa izvaja ravno tisto kar drugim očita. Nič drugače ni bilo na kongresu Gibanja Svoboda.

To da Golob na kongresu Slobode govori, da je treba Slovenijo obvarovati desnega populizma je bolano. Slovenija nikoli ni imela ekstremno desne vlade. V vseh Janševih vladah je bila vsaj ena levosredinska stranka. Slovenijo je treba obvarovati pred ekstremno levico! V tem… — Vid Mlakar (@VidMlakar) September 20, 2025

Predsednik stranke in predsednik vlade se seveda ni mogel izogniti, da se ne bi šel populizma, hkrati pa je ravno to očital tako imenovani desnici. Še najbolj bizarno pri vsem tem pa je, da imamo danes skrajno levo vlado, ki državljane siromaši in jih potiska na rob preživetja.

Tako je opozoril tudi Vid Mlakar, ki mu je nenazadnje še kako poznana zdrava demokracija: “To da Golob na kongresu Slobode govori, da je treba Slovenijo obvarovati desnega populizma je bolano. Slovenija nikoli ni imela ekstremno desne vlade. V vseh Janševih vladah je bila vsaj ena levosredinska stranka. Slovenijo je treba obvarovati pred ekstremno levico! V tem trenutku ima Slovenija izrazito levo vlado z vsaj eno ekstremno levo stranko v njej. Posledice so že vidne, in sicer nižje neto plače, višji davki, višji prispevki na plače, rekorden proračunski primanjkljaj, rekordno število ministrstev, nebrzdana rast javne uprave, katastrofalno črpanje EU sredstev ….”