Tine Novak dobil brco, na njegovo mesto Lena Grgurevič

Piše: C. R.

Poslanci so na današnjem glasovanju podprli sklepe o razrešitvi poslanca Tineta Novaka s podpredsedniškega mesta v odboru DZ za finance in članstva v dveh preiskovalnih komisijah DZ. Razrešitev poslanca s teh mest sledi njegovemu izstopu iz Gibanja Svoboda, njegova dosedanja mesta bosta zasedla poslanca Svobode Branko Zlobko in Lena Grgurevič.

Poslanec Novak je konec januarja izstopil iz največje vladne stranke Gibanje Svoboda in njene poslanske skupine in se pridružil Demokratom Anžeta Logarja. Skupaj s slednjim in poslanko Evo Irgl v DZ zdaj sestavlja poslansko skupino nepovezanih poslancev.

Poslanci so tako na današnji seji v okviru mandatno-volilnih zadev potrdili sklepe o zamenjavi na mestih v delovnih telesih, ki jih je kot poslanec Svobode zasedal Novak. Ta je bil v kvoti poslanske skupine največje vladne stranke podpredsednik odbora DZ za finance ter namestnik člana preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov. Na teh dveh mestih ga bosta zamenjala njegova nekdanja poslanska kolega Zlobko in Grgurevič, prvi v odbor za finance, slednja pa v preiskovalni komisiji DZ.

Novak je bil tudi član parlamentarne preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnih zlorab pri poslovanju družb Gen-I in Star Solar ter financiranju Gibanja Svoboda, a je delo te preiskovalne komisije zaradi spora glede vodenja preiskave skoraj od ustanovitve pod vprašajem. DZ je parlamentarno preiskavo odredil 6. maja na zahtevo državnega sveta, dva tedna pozneje pa za predsednika preiskovalne komisije imenoval Tomaža Laha iz Svobode ter za podpredsednika Rada Gladka iz SDS. Ustanovna seja je bila 12. junija, ko so člani iz vrst SDS zahtevali zaslišanje 70 prič, med drugim Laha in več poslancev Svobode. Glede prič pa zakon o parlamentarni preiskavi določa, da ne smejo sodelovati pri delu komisije.

DZ je sicer danes potrdil predlog, da na Novakovo mesto v preiskovalni komisiji imenuje Zlobka. Prav tako pa so imenovali novega namestnika člana, in sicer poslanca Svobode Aleša Lipičnika. Na tem mestu bo nasledil nekdanjega vodjo poslancev Svobode Boruta Sajovica, ki je jeseni nastopil funkcijo ministra za obrambo.

Bi pa lahko Novak v kratkem znova zasedel mesta v nekaterih delovnih telesih DZ kot član poslanske skupine nepovezanih poslancev. Vodje poslanskih skupin bodo po neuradnih informacijah STA o predlogu novega razreza mest v delovnih telesih razpravljali na četrtkovem posvetu.