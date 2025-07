(TABELA) Glasovanje DZ po vetu DS o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja: 50 za, 10 proti

Piše: STA

DZ je po vetu DS vnovič potrdil zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, in sicer s 50 glasovi za in 10 proti. Zakon so podprli prisotni poslanci Svobode, SD in Levice ter samostojna poslanca Miha Kordiš in Mojca Šetinc Pašek. Proti so bili prisotni poslanci NSi in SDS z izjemo poslanca SDS Tomaža Lisca, ki se je vzdržal.

Ob vnovičnem glasovanju o zakonu je temu zeleno luč prižgalo vseh 38 prisotnih poslancev Svobode, šest prisotnih poslancev SD in štirje poslanci Levice. Iz vrst teh strank sta bila sicer ob glasovanju odsotna poslanka Svobode Mirjam Bon Klanjšček in poslanec SD Predrag Baković.

Odsotni so bili tudi poslanci poslanske skupine nepovezanih poslancev iz vrst Demokratov, poslanca manjšin in samostojni poslanec Dejan Kaloh. Samostojna poslanca Kordiš in Šetinc Pašek sta zakon podprla.

Proti je bilo šest prisotnih poslancev NSi, poslanca te stranke Jožef Horvat in Jernej Vrtovec sta bila odsotna. Prav tako so zakonu nasprotovali poslanci SDS Anja Bah Žibert, Franci Kepa, Žan Mahnič in Anton Šturbej, njihov poslanski kolega Lisec pa se je vzdržal. Preostalih 19 poslancev SDS na glasovanju ni bilo prisotnih.

Poslanci so sicer pomoč pri prostovoljnem končanju življenja uzakonili minuli petek, tedaj je za prav tako glasovalo 50 poslancev, 34 jih je bilo proti, trije pa so se vzdržali. Za je tedaj glasovalo 38 poslancev Svobode, šest poslancev SD, štirje poslanci Levice in samostojna poslanca Kordiš in Šetinc Pašek. Vzdržali so se poslanka Svobode Sandra Gazinkovski in poslanca manjšin. Proti pa je bilo vseh 24 poslancev SDS, sedem poslancev NSi in trije poslanci iz vrst Demokratov.

STA objavlja tabelarični prikaz glasovanja o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Glasovanje po poslancih:

Svoboda ------------------------------------ AVŠIČ BOGOVIČ NATAŠA Za BON KLANJŠČEK MIRJAM Odsotna BREŽAN UROŠ Za ČEBELA BOJAN Za DERGANC JOŽICA Za GAZINKOVSKI SANDRA Za GRANFOL VERA Za GREGORIČ MIROSLAV Za GRGUREVIČ LENA Za INTIHAR ALMA Za JANEV ROBERT Za KERT ANDREJA Za KLAKOČAR ZUPANČIČ URŠKA Za KOZLOVIČ TAMARA Za KRAJNC DARKO Za LAH TOMAŽ Za LAMUT MIHA Za LEP JURIJ Za LIPIČNIK ALEŠ Za NOVAK TEREZA Za OVNIK GAŠPER Za PREMIK DEAN Za PREMK MARTIN Za PROSEN KRALJ ALEKSANDER Za RAJBENŠU ANDREJA Za REZAR ALEŠ Za SLUGA JANJA Za STOJANOVIČ DUŠAN Za SÜČ DEJAN Za ŠTRAVS KATARINA Za TACER LUCIJA Za URANIČ TEODOR Za VONTA TAMARA Za VREČKO RASTISLAV Za ZLOBKO BRANKO Za ŽAVBI LENART Za ŽIBRAT SARA Za ŽIVIC ANDREJA Za ŽNIDARŠIČ JERNEJ Za SDS ------------------------------------ BAH ŽIBERT ANJA Proti BREZNIK FRANC Odsoten ČERNAČ ZVONKO Odsoten FURMAN KARMEN Odsotna GLADEK RADO Odsoten GODEC JELKA Odsotna HELBL ALENKA Odsotna HOIVIK ANDREJ Odsoten JANŠA JANEZ (IVAN) Odsoten JELEN JOŽEF Odsoten JERAJ ALENKA Odsotna KEPA FRANCI Proti KOSI ANDREJ Odsoten KRIVEC DANIJEL Odsoten LENART JOŽEF Odsoten LEP ŠIMENKO SUZANA Odsotna LISEC TOMAŽ Vzdržan MAHNIČ ŽAN Proti MOJŠKERC ZORAN Odsoten PODKRAJŠEK BOJAN Odsoten POGLAJEN ANDREJ Odsoten ROSEC FRANC Odsoten ŠTURBEJ ANTON Proti TANKO JOŽE Odsoten NSi ------------------------------------ CIGLER KRALJ JANEZ Proti ČADONIČ ŠPELIČ VIDA Proti DIMIC IVA Proti HORVAT JOŽEF Odsoten MEDIC FRANC Proti REBERŠEK ALEKSANDER Proti VRTOVEC JERNEJ Odsoten ŽAKELJ JANEZ Proti SD ------------------------------------ BAKOVIĆ PREDRAG Odsoten BEZJAK ZRIM DAMIJAN Za HOT MEIRA Za KNEŽAK SONIBOJ Za MURŠIČ BOJANA Za PREDNIK JANI Za ŽNIDARŠIČ JONAS Za Levica ------------------------------------ GREIF TATJANA Za JAKOPOVIČ MILAN Za SUKIČ NATAŠA Za T. VATOVEC MATEJ Za NeP ------------------------------------ KALOH DEJAN Odsoten KORDIŠ MIHA Za ŠETINC PAŠEK MOJCA Za NP ------------------------------------ IRGL EVA Odsotna LOGAR ANŽE Odsoten NOVAK TINE Odsoten IMNS ------------------------------------ HORVÁTH FERENC Odsoten ZIZA FELICE Odsoten

Glasovanje po poslanskih skupinah:

stranka za proti vzdržani odsotni skupaj ------------------------------------------------------- Svoboda 38 0 0 1 39 SDS 0 4 1 19 24 NSi 0 6 0 2 8 SD 6 0 0 1 7 Levica 4 0 0 0 4 NeP 2 0 0 1 3 NP 0 0 0 3 3 IMNS 0 0 0 2 2