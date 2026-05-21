Kdo bo poslanki Leni Grgurevič pojasnil, da ni natakarica v vaški gostilni, ampak predstavnica ljudstva, kjer je pomemben nivo izražanja?

Piše: Celjski glasnik

Ob vsaki izjavi, ki jo zapiše desna politična opcija in jim ni povšeči, predstavniki levice skočijo v zrak – ena ključnih akterk je tudi Lena Grgurevič – ki potem modrujejo o pomenu nivoja komunikacije med predstavniki ljudstva.

Prav sama Lena Grgurevič pa je ena najbolj primitivnih in nizkotnih predstavnic ljudstva, ki s svojimi zapisi žali in zaničuje vse, ki se ne strinjajo z njenimi stališči. Zato bi bilo dobro, če bi ji kdo pojasnil, kakšno funkcijo opravlja in kaj se na tej funkciji spodobi in kaj ne.

Res bo moral predsednik parlamenta DZ enkrat pravno ukrepati proti poslanki GS.

Dovolj je te njene vulgarne rdeče aristokratske komunikacije nedotakljive elite! https://t.co/NAzBbB5Dtg — Perš Luka Perš (@pers_luka) May 15, 2026

Po tem, ko jim ni uspelo sestaviti nove vlade skoraj ne mine dan, da se na družbenih omrežjih ne oglasi poslanka Gibanja Svobode in s svojim primitivnim in nizkotnim izražanjem zaničuje vse, ki ne delijo njenega mnenja. Tokrat je vse, ki trenutno vodijo politiko v Sloveniji in ne spadajo na levi politični pol označila za prevarante ter obsojence, hkrati pa jih obtožuje, brisanja komentarjev, medtem, ko njena politična opcija zaklepa svoje profile, da ljudje ne bi izražali svojega mnenja.

“Res bo moral predsednik parlamenta DZ enkrat pravno ukrepati proti poslanki GS. Dovolj je te njene vulgarne rdeče aristokratske komunikacije nedotakljive elite!” Tako je ob izpadih Lene Grgurevič opozoril Luka Perš. Vse to kaže, da bi bilo dobro, da nekdo Leni Grgurevič pojasni, da se za njeno funkcijo ne spodobi gostilniški pogovor, ampak nek nivo izražanja!