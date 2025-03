Svoboda se boji same sebe: DZ zavrnil predlog SDS za odprtje vseh arhivskih gradiv o trgovini z orožjem od leta 1945

Piše: C. R.

Poslanci DZ so v drugi obravnavi predloga zakona o dostopnosti in uporabi gradiva o osamosvojitvi, vojni za Slovenijo in trgovini z orožjem zavrnili dopolnilo SDS, po katerem bi javnosti odprli gradiva o trgovini z orožjem od leta 1945. Potrdili so več dopolnil Svobode, med drugim, da se rok za predajo arhivskega gradiva podaljšuje na štiri leta.

Predlog zakona o zagotavljanju prostega dostopa do dokumentov o nedovoljeni trgovini z vojaškim orožjem in opremo v letih 1991-1994 je v DZ sredi decembra lani vložila trojica poslancev Svobode s prvopodpisanim Martinom Premkom. Z njim so želeli omogočiti javnosti seznanitev z gradivom oziroma z vsemi okoliščinami procesa osamosvajanja, vojne za Slovenijo in trgovine z orožjem ter ravnanji nosilcev javnih funkcij in drugih posameznikov, ki so pri tem sodelovali.

A so zakon po številnih pripombah sredi marca na pristojnem odboru korenito spremenili, vključno z naslovom zakona. Tako med drugim ni več oznake nedovoljena trgovina, do katere so bili kritični tako v zakonodajno-pravni službi DZ kot tudi v opoziciji.

Od osamosvojitve Slovenije je minilo že več kot 30 let, a še danes ostaja neraziskano, kaj se je dogajalo z orožjem, ki je ostalo po osamosvojitveni vojni, je v sredini predstavitvi zakona v DZ poudaril Premk. Po treh desetletjih je po mnenju Svobode čas, da se dokumenti o tem predajo Arhivu Republike Slovenije, menijo tudi, da imajo državljani pravico vedeti, kaj se je dogajalo med osamosvojitveno vojno, v času osamosvojitve in po osamosvojitveni vojni, je poudaril Premk.

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so podporo zakonu napovedali v koalicijskih Svobodi, SD in Levici, v opozicijskih SDS in NSi pa so podporo pogojevali s sprejetjem dopolnila SDS, po katerem bi bili dostopni tudi dokumenti o trgovini z orožjem pred osamosvojitveno vojno.

V SDS se namreč zavzemajo, da se javnosti odpre vse gradivo, ki je starejše od 30 let, zato so predlagali dopolnilo, da postanejo javnosti dostopni tudi vsi dokumenti, ki jih predlagatelji niso našteli v predlogu zakona in ki se kakorkoli nanašajo ali so v povezavi z nakupi orožja ali vojaške opreme od 9. maja 1945 do 31. decembra 1994. A dopolnilo danes ni dobilo zadostne podpore. Za njegov sprejem je glasovalo 34 poslancev, proti pa 52.

So pa poslanci sprejeli več dopolnil Svobode, med drugim, da se rok za predajo arhivskega gradiva podaljšuje iz osemnajstih mesecev na štiri leta, rok za pripravo pisnih navodil za odbiro arhivskega gradiva pa se podaljšuje na dve leti.

Državni zbor bo tretjo obravnavo oziroma glasovanje o predlogu zakona opravil na naslednji seji.